Garantiert Platz 1 bei Netflix in einer Woche: Dieser True-Crime-Thriller wird für Aufsehen sorgen

Wenn das Netflix-Publikum eines liebt, ist es das Thriller-Genre, das verlässlich die Film- und Serien-Charts dominiert. Nächste Woche geht die oft verfilmte True-Crime-Story eines Mehrfachmörders online.

Ted Kaczynski ist der Name des Mannes, der die US-amerikanische Bevölkerung mehrere Jahrzehnte lang mit einer Bombenanschlagsserie in Angst und Schrecken versetzte. Wie es dazu kam, dass ein Harvard-Student sich als Einsiedler aus der Zivilisation zurückzog und zum Terroristen wurde, erzählt ab kommendem Freitag, den 25. September ein True-Crime-Thriller namens Unabomber. Ein Film, der garantiert die Netflix-Charts stürmen wird.

Zuletzt hielt sich der Netflix-Thriller Der Kinderflüsterer hartnäckig an der Spitze der Film-Charts. Abgelöst wurde er dann von einer deutschen Produktion des selben Genres.

True-Crime-Thriller Unabomber bei Netflix: Darum geht es

Der neue Unabomber-Film von Netflix spielt auf zwei Zeitebenen: Zum einen werden wir in den 1950er Jahren sehen, wie ein junger Ted Kaczynski (Jacob Tremblay) vom Harvard-Professor Henry Murray (Russell Crowe) unter die Fittiche genommen wird, der gleichzeitig fragwürdige psychologische Experimente an dem Studenten durchführt. Zum anderen erleben wir in den 90ern die Fahndung nach dem Unabomber, angeführt von der FBI-Agentin Joanne Miller (Shailene Woodley), die das umfassende Manifest Kaczynskis zur Aufspürung des Terroristen nutzte.

Regie führte Janus Metz, der bereits den Sportfilm Borg/McEnroe drehte und darüber hinaus an den Serien True Detective und Star Wars: Andor gearbeitet hat.

Unabomber ist bei Weitem nicht die einzige Verfilmung des Falls

Der Aufsehen erregende Fall des Unabombers wurde nicht nur zur Blaupause anderer Anschläge (unter anderem bezog sich Neo-Nazi Anders Behring Breivik in seinem Manifest auf Kaczynskis Text), die Geschichte des Mathematikers, Einsiedlers und Bombenverschickers wurde auch schon oft in den Medien aufgegriffen.

Saw-Star Tobin Bell spielte Kaczynski etwa im TV-Film Unabomber: The True Story von 1996 (dem Jahr seiner Ergreifung), Marvel-Held Paul Bettany stellte ihn 2017 in der Unabomber-Staffel der Anthologieserie Manhunt dar. Und natürlich gibt es einige Dokus zum Thema, etwa direkt auf Netflix mit dem Vierteiler Die verrückte Wahrheit über den Unabomber.

Ted Kaczynski tötete drei Menschen mit seinen Anschlägen und starb erst mit 81 Jahren im Jahr 2023 im Gefängnis. Allerdings nicht an natürlichen Ursachen, er suizidierte sich.

