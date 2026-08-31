Die überraschendsten Gaststars aus 60 Jahren Star Trek: Habt ihr sie erkannt?

Happy Birthday, Star Trek! Das langjährige Sci-Fi-Franchise ist seit 1966 auf den Bildschirmen und hat in all der Zeit viele unerwartete Stargäste begrüßt. Oft unter jeder Menge Alien-Make-up.

Habt ihr euch irgendwann seit dem Start von Raumschiff Enterprise am 8. September 1966 auch schon oft gefragt: "Moment mal ... der/die spielt in Star Trek mit?!" So wird es mehreren Trekkies in den letzten 60 Jahren gegangen sein, denn viele Stars (wie Guinan-Darstellerin Whoopi Goldberg) sind selbst eingefleischte Fans des Sci-Fi-Franchise und wollten oft nur kurz für einen Gastauftritt vorbeischauen. Für andere war es lediglich ein kleiner Job, bevor sie so richtig als Schauspieler:innen durchstarteten.

Zur Feier des Trek-Jubiläums haben wir hier die zehn überraschendsten Gaststars aus 60 Jahren fiktiver Weltraumerforschung für euch herausgesucht. Auf den Schirm!

Die 10 überraschendsten Gaststars in Star Trek

Roter Alarm! Spoiler sind ab hier nicht ausgeschlossen!

Joan Collins in Raumschiff Enterprise (1x28)

Als Alexis Colby mischte Schauspielerin Joan Collins in den 80ern gehörig die Seifenoper Der Denver-Clan auf. Zwei Jahrzehnte zuvor hatte sie die Ehre, in der laut IMDb -Bewertungen besten Episode der Star Trek-Originalserie Raumschiff Enterprise mitzuspielen. In der Folge Griff in die Geschichte lernt Kirk (William Shatner) die von Collins gespielte Edith Keeler bei einer Zeitreise in die 1930er kennen und verliebt sich sogar in sie. Ein Happy End hat das Ganze aber nicht.

Christopher Lloyd in Star Trek III

Er ist unter dem ganzen Alien-Makeup fast nicht wiederzuerkennen, aber der antagonistische Klingonen-Kommandant Kruge aus Star Trek III – Auf der Suche nach Mr. Spock ist eindeutig der aus Zurück in die Zukunft bekannte Sci-Fi-Superstar Christopher Lloyd. Unvergessen blieb er Trekkies vor allem dadurch, dass er den Mord an Kirks Sohn Dr. David Marcus (Merritt Butrick) befiehlt.

Kim Cattrall in Star Trek VI

Die Darstellerin der verschwörerischen Vulkanierin Lieutenant Valeris aus Star Trek VI – Das unentdeckte Land kennt so mancher Serienfan auch als promiskuitive Samantha aus Sex and the City. Dabei sollte es sich bei der gerissenen Verräterin eigentlich um Saavik handeln, die in Star Trek II von Kirstie Alley gespielt wurde – die Rolle, für die Kim Cattrall ursprünglich erfolglos vorgesprochen hatte.

Christian Slater in Star Trek VI

Als namenloser Nachtschichtsoffizier auf der USS Excelsior schaut Christian Slater, der zur Zeit von Star Trek VI schon ein großer Star war, nur kurz vorbei, um Captain Sulu (George Takei) aufzuwecken. Man kannte ihn damals schon aus Filmen wie Der Name der Rose oder Heathers. Als bekennender Trekkie ließ er es sich aber nicht nehmen, für einen kurzen Auftritt in die schnittige Sternenflottenuniform zu schlüpfen.

Kelsey Grammer in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (5x18)

Den Psychiater Dr. Frasier Crane spielte der sechsfache Emmy-Gewinner Kelsey Grammer erst in der Kult-Sitcom Cheers und danach viele Staffeln lang in seiner eigenen Serie Frasier. In der Zeitschleifenfolge Déjà vu aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert ließ er sich überraschenderweise als Captain Bateson von der USS Bozeman blicken, die von der USS Enterprise-D nach 90 Jahren aus einer temporalen Kausalitätsschleife gerettet wird.

Stephen Hawking in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (6x26)

Astrophysiker Stephen Hawking war der erste prominente Gaststar, der sich in Star Trek selbst spielte. Beziehungsweise stellte er in der Folge Angriff der Borg aus Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert eine Holodeck-Nachbildung von sich selbst dar, die gegen Lieutenant Data (Brent Spiner) sowie Hologramme von Albert Einstein (Jim Norton) und Isaac Newton (John Neville) Poker spielt. Dabei ist Hawking nicht nur relativ erfolgreich, sondern gewinnt.

Kirsten Dunst in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert (7x07)

Kurz vor ihrem großen Durchbruch mit dem Film Interview mit einem Vampir spielte eine damals gerade mal elf Jahre alte Kirsten Dunst als Alien-Mädchen Hedril in Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert mit. In der Episode Ort der Finsternis wird die Telepathin von Lwaxana Troi (Majel Barrett) in verbaler Kommunikation unterrichtet. Beste Vorbereitung auf ihre Blutsaugerinnenrolle – nur spitze Ohren statt spitze Zähne.

Iggy Pop in Star Trek: Deep Space Nine (6x10)

Wenn man an einen Rockstar wie Iggy Pop denkt, kommen einem eher coole Songs wie I am the Passenger oder Drogenorgien mit David Bowie in den Sinn. Nicht so sehr nerdy Alien-Rollen wie Yelgrun aus Star Trek: Deep Space Nine. In der Folge Der glorreiche Ferengi lernen wir ihn als Anhänger des Dominions kennen. Der Rocker-Trekkie wollte übrigens schon in Staffel 3 von DS9 vorbeischauen, geklappt hat es aufgrund des vollen Terminkalenders aber erst in der 6. Season. Zuvor kam ihm Musikerkollege Mick Fleetwood (Fleetwood Mac), der schon neun Jahre vorher in Das nächste Jahrhundert zu sehen war.

Dwayne Johnson in Star Trek: Raumschiff Voyager (6x15)

Als Dwayne Johnson (Black Adam, Vaiana) noch nicht einer der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods war, verdiente er seine Brötchen hauptsächlich als Wrestler namens The Rock. Seine athletischen Fähigkeiten passten perfekt in die Star Trek: Raumschiff Voyager-Episode Tsunkatse, in der er sich als Pendari-Kämpfer ein Match mit Ex-Borg-Drohne Seven of Nine (Jeri Ryan) liefert. Eine Zusammenarbeit, von der Johnson noch Jahre später schwärmte.

David Cronenberg in Star Trek: Discovery

Bis auf wenige Momente (wie die Ohrwürmer aus Star Trek II oder die Parasiten aus der Episode Die Verschwörung) verbindet man Star Trek nicht gerade mit Body-Horror. Das änderte sich 2020, als der legendäre Regisseur David Cronenberg (Videodrome, Crimes of the Future) sich als wiederkehrender Gaststar in Star Trek: Discovery blicken ließ. Ab Staffel 3 spielt er den mysteriösen Kovich von der Föderation der fernen Zukunft. Lang und in Frieden lebe das neue Fleisch!

Das war natürlich nur ein kleines Beispiel verblüffender Gäste aus zwölf Serien, 14 Filmen und 60 Jahren Star Trek. Welche Stars die Zukunft bereithält, wissen nur die Sterne.