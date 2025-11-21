Gaten Matarazzo will, dass in Stranger Things mehr Figuren sterben: Bisher traf es kaum Hauptfiguren

Stranger Things bewegt sich auf seine 5. Staffel zu. Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo hat eine Idee, wie das Finale der Netflix-Serie noch packender werden könnte.

Lange hat es gedauert, doch in wenigen Tagen startet endlich die 5. Staffel von Stranger Things, die damit das große Netflix-Finale einläutet. Wie die Fans blicken dem großen Abschluss ebenfalls die Serienstars schon lange entgegen. So auch Gaten Matarazzo, der sich in den vergangenen Jahren häufiger zu seinen Wünschen für das Stranger Things-Finale äußerte. Bei der MegaCon im Februar 2024, sprach er ein Thema an, das bei vielen Fans auf fruchtbaren Boden stieß.

Was Dustin-Darsteller Gaten Matarazzo in Stranger Things ändern würde? "Wir sollten mehr Leute umbringen"

Seit der 1. Staffel von Stranger Things verkörpert Matarazzo den Fan-Liebling Dustin Henderson, eine der zentralen Kinder- bzw. inzwischen Jugendfiguren der Serie. Er hat alles erlebt, was man bei Stranger Things erleben kann. Und eine Sache würde er definitiv ändern, wie die Geek-Seite CBR vom MegaCon-Panel berichtet:

Es hört sich vielleicht blöd an, aber wir sollten mehr Leute umbringen. Die Serie wäre so viel besser, wenn die Einsätze viel höher wären, sodass jedes dieser Kinder jeden Moment sterben könnte. Ich habe das Gefühl, wir sind alle zu sicher.

Matarazzo trifft mit seiner Aussage einen wiederkehrenden Kritikpunkt an der Serie auf den Kopf. Selbst Figuren wie Hopper (David Harbour) sind nach ihren vermeintlichen Todesszenen wieder in die Welt von Stranger Things zurückgekehrt. Den tatsächlichen Serientod hat außer Barb (Shannon Purser) in Staffel 1 dagegen bisher nur die Neuzugänge einzelner Staffeln ereilt – wie etwa Bob (Sean Astin) in Staffel 2, Billy (Dacre Montgomery) in Staffel 3 oder Eddie (Joseph Quinn) in Staffel 4. Gerade in Hinblick auf das Finale könnte Stranger Things ein bisschen mehr Fallhöhe vertragen.

Gleichzeitig ist verständlich, dass es den kreativen Köpfen hinter der Serie schwerfällt, sich von ihren liebgewonnenen Figuren zu trennen. Im Lauf der bisherigen Staffeln wurde der ursprüngliche Freundeskreis von Eleven um viele tolle Charaktere erweitert.

Wann erscheint Stranger Things Staffel 5 bei Netflix?

Lange ist die Wartezeit nun nicht mehr. Die ersten vier Folgen von Stranger Things Staffel 5 erscheinen am 27. November 2025 bei Netflix. Am 26. Dezember folgen weitere drei Episoden, bevor das große Finale am 1. Januar 2026 beim Streamer eintrifft.

