Gebt ihm eine Medaille: Hellseherischer Stranger Things-Fan hat Twist in Staffel 5 schon vor 9 Jahren bei Reddit vorausgesagt

Zum Abschluss des 1. Teils von Stranger Things Staffel 5 gab es eine große Überraschung. Die Saat dafür wurde schon zu Beginn gesät.

Im Kampf gegen den Demogorgon, den Mind Flayer und vor allem Vecna (Jamie Campbell Bower) war es vor allem Elfi (Millie Bobby Brown), die ihnen in Stranger Things etwas entgegensetzen konnte. Dank ihrer Superkräfte ist sie in der Lage, die zu beschützen, die ihr wichtig sind. Allerdings gibt es nun tatkräftige Verstärkung in ihren Reihen.

Vecna hat seinen neuen Feind in Stranger Things selbst erschaffen

Achtung! Es folgen Spoiler zur 5. Staffel von Stranger Things!

Mit der Entführung von Will Byers (Noah Schnapp) begann die Erzählung von Stranger Things. Natürlich wissen wir inzwischen, dass die Geschichte noch weiter zurückreicht – bis in die Vergangenheit von Vecna. Nach Jahren, die er dank Elfi in der Schattenwelt verbracht hat, kehrte er zurück und entführte Will.

Wie Vecna erklärte, war Will schwach und leicht zu brechen, was ihn zum perfekten ersten Opfer machte. Allerdings hat Vecna nicht damit gerechnet, dass Will durch diese Erfahrung stärker werden würde. Durch seine Verbindung mit der Schattenwelt wurde Will zum Spion für die Helden von Hawkins. Bis er in der 4. Folge der 5. Staffel endlich sein volles Potenzial entdeckte. Somit hat Vecna aus Versehen einen mächtigen Feind geschaffen – etwas, das einem anderen Bösewicht ebenfalls schon passiert ist.

Die überraschende Wendung hat nicht nur Fans, sondern auch den Cast selbst zum Jubeln gebracht. Auch wenn immer wieder deutlich wurde, wie wichtig Will in der Gruppe ist, blieb er stets als erstes Opfer im Gedächtnis. Seine Fähigkeit, als Spion zu wirken, war ebenfalls nie völlig ausgereift. Der Twist hatte dadurch etwas Erlösendes, auf das wir 9 Jahre gewartet haben.

Ein Fan hat Wills Fähigkeiten bereits nach der 1. Staffel vorhergesehen

Auf Reddit teilte ein User die eigenen Erkenntnisse bereits nach der 1. Staffel vor 9 Jahren und lag damit tatsächlich goldrichtig. Während die Verbindungen der Serie mit dem Rollenspiel Dungeons & Dragons mehr als deutlich sind, gibt es von Anfang an ein weiteres Fantasy-Franchise, das seine Fußabdrücke hinterlassen hat: Der Herr der Ringe.

Wie auf Reddit bemerkt wurde, gibt es nämlich einige Parallelen zwischen Will und niemand anderem als Gandalf. Schon Wills Spitzname Will der Weise ist ein deutlicher Hinweis. Aber dort hört es noch lange nicht auf.

Der User stellte nämlich fest, dass in den Büchern die Zauberer Halbgötter oder engelsgleiche Wesen sind, die als Menschen auftreten. Als solche können sie sowohl in der physischen als auch in der spirituellen Welt existieren. Und nicht nur das: Sie können beide Welten zu jeder Zeit wahrnehmen.

Ähnliches konnte er bei Will feststellen. Denn auch wenn er die meiste Zeit der 1. Staffel in der Schattenwelt war, konnte er mit seiner Mutter Joyce (Winona Ryder) Kontakt aufnehmen.

Im Laufe der Staffeln konnten wir beobachten, wie Will weiter wuchs und auch seine Kräfte sowie seine Verbindung zu beiden Welten immer stärker wurden. Der User setzte fort, dass es hilfreich und mächtig sei, wenn Will irgendwann seine Kräfte kontrollieren könnte und permanent in beiden Welten präsent wäre.

Im großen Finale ist Will schließlich völlig über sich hinausgewachsen und konnte Elfi im finalen Kampf gegen Vecna zur Seite stehen. Somit hatte der Reddit-User schon damals einen goldenen Riecher, wie Stranger Things neun Jahre später ausgehen sollte.