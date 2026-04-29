Gefeierte Marvel-Serie muss heftige Niederlage einstecken: Ist Daredevil Born Again in Gefahr?

Daredevil: Born Again Staffel 3 wird bereits gedreht, dabei kämpft Staffel 2 der Marvel-Neuauflage gerade noch mit einem ziemlich großen Problem.

Staffel 2 von Daredevil: Born Again ist noch besser als die gefeierte erste Season, ja geradezu ein Marvel-Meilenstein, wie Kollege Max Wieseler schreibt. Kritik und Fans sind sich eigentlich einig, dass wir es hier mit einem echten Serien-Höhepunkt zu tun haben. Aber die Zahlen sehen aktuell trotzdem alles andere als rosig aus. Und in der Film- und Serienwelt zählen vor allem die.

Daredevil: Born Again wird in Staffel 2 deutlich weniger geguckt

Diejenigen, die Staffel 2 der neuen Daredevil-Serie schon sehen konnten, sind begeistert. Endlich kann Showrunner Dario Scardapane seiner Kreativität freien Lauf lassen und hat dabei eine zutiefst politische und beinharte Superhelden-Serie auf die Beine gestellt, die ihresgleichen sucht.

Aber die Kritiken und Fan-Reaktionen zu Staffel 2 von Daredevil: Born Again können noch so positiv ausfallen – wenn die zweite Season kommerziell deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt, sieht es vielleicht ganz schön düster für die Zukunft der ganzen Serie aus. Wie Comic Book berichtet, sind die Zahlen massiv gesunken.

Laut exklusiver Luminate-Daten, die sich mit den ersten fünf Episoden der Staffel 2 auseinandergesetzt haben, kommt die Season bis zu diesem Zeitpunkt auf 4.515.000 Views, 10.867.000 geschaute Stunden und 652.000.000 Minuten, die sie angesehen wurde.

Staffel 1 von Daredevil: Born Again kam in derselben Zeit aber auf 8.357.000 Season-Views, 24.000.000 Stunden und 1.440.004.000 geschaute Minuten. Das ist ein Drop von ungefähr 46 Prozent im Hinblick auf die Gesamt-Views und über 54 Prozent, wenn es um die Stunden-Anzahl geht.

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Auch die Staffel-Premiere von Season 2 soll grob nur die Hälfte der Menschen dazu bewegt haben, sich die erste Folge anzusehen, wenn wir die Zahlen mit denen der ersten Staffel vergleichen. Hier stehen 1.904.000 Views 927.000 Views gegenüber. Das sieht nicht gut aus.

Auch in die wöchentlichen Nielsen’s Top 10 der Streaming-Originals hat es Staffel 2 von Daredevil: Born Again nicht geschafft, als die Premiere zuerst online gegangen ist. Was tief blicken lässt, weil das sogar den deutlich kontroverser aufgenommenen Serien Ms. Marvel und She-Hulk gelungen war. Von solchen Zahlen wie diesen hier ist das weit entfernt:

Bringt das die Zukunft der Marvel-Serie in Gefahr?

Der Drop in den Zahlen kommt natürlich äußerst ungelegen. Eigentlich sind Disney und Marvel gerade dabei, das einst mehr oder weniger gescheiterte Serien-Universum wieder aufzumöbeln. Der Punisher bekommt sein eigenes Disney+-Special, Staffel 3 von Daredevil: Born Again wird gerade schon gedreht. Sogar ein neues Jessica Jones-Projekt könnte auf uns zukommen.

Das bedeutet aktuell wohl vor allem eins: Eine dritte Staffel der neuen Marvel-Serie bekommen wir wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch zu sehen. Aber genau diese Season 3 dürfte dann wohl auch das Zünglein an der Waage sein und darüber entscheiden, ob wir noch mehr Defenders-Inhalte in Serien-Form zu Gesicht bekommen.