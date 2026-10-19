Gefeierte Netflix-Serie erobert Charts: "Eine der packendsten und unterhaltsamsten Serien der Streaming-Ära"

Seit letzter Woche ist eine der besten Netflix-Serien zurück: Diplomatische Beziehungen Staffel 4 hat sich schon auf Platz 3 der Charts vorgekämpft.

Das Netflix-Publikum steht ganz offensichtlich auf Thriller. Das zeigen die Charts-Platzierungen des Eisberg-Mysteriums Below und der Mörder-Hatz Die Falle. Aber darf es auch etwas anspruchsvoller zugehen? Vor allem wenn wir (das Publikum) regelmäßig im Chor die Qualität der Serien des Streamers monieren? Das Gegenargument heißt nämlich Diplomatische Beziehungen. Die Polit-Serie mit Keri Russell (The Americans) bringt es bereits auf vier Staffeln, was durchaus nicht selbstverständlich für Netflix ist. Und diese werden auch noch durchweg gut bewertet.

Der Polit-Thriller Diplomatische Beziehungen ist ein Prestige-Projekt für Netflix

Vergangene Woche wurde die 4. Season von Diplomatische Beziehungen veröffentlicht. In den USA steht die Serie derzeit auf Platz 2 der Charts hinter Below, in Deutschland rangiert sie hinter Below und Die Falle. Es ist nicht zu erwarten, dass sie diese überholen wird, schon allein weil die beiden Miniserien ein einfacheres und schnelleres Unterhaltungserlebnis versprechen.

Für Netflix ist "The Diplomat", wie die Serie im Original heißt, jedoch eines der wenigen verbliebenen Prestige-Projekte, das regelmäßig Kritiker-Jubel und Nominierungen einfährt. Ausgehend von den Kritiken sollte sich Serienschöpferin Debora Cahn schon mal den Termin für die kommende Emmy-Verleihung freihalten. Aber hier erstmal ein Blick auf die Konkurrenz...



Die deutschen Netflix-Serien-Charts (Stand 20. Oktober 2026):

Keri Russell spielt in der Serie die Diplomatin Kate Wyler (Keri Russell), die ihrem Job hundertprozentig verschrieben ist. Wenig ist für sie aufregender, als hinter den Kulissen eine internationale Krise zu deeskalieren. Als sie in der 1. Staffel zur US-Botschafterin in Großbritannien befördert wird, gerät sie eher ungewollt ins politische Rampenlicht und muss diverse transatlantische Intrigen durchschauen. Nebenbei ist sie auch noch mit dem Diplomaten Hal Wyler (Rufus Sewell) verheiratet, was bei beiden nicht nur für Stress, sondern auch Interessenkonflikte sorgt.

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Der Polit-Thriller kommt auch in Staffel 4 sehr gut an

In Staffel 4 manövriert Kate zwischen nuklearen Torpedos, Anschlägen und ähnlichen alltäglichen Herausforderungen im Leben einer US-Botschafterin. Damit kommt die neue Season wieder sehr gut bei der Kritik an. Der Aggregator Rotten Tomatoes zählt aktuell 100 % bei 15 Reviews, bei Metacritic kommt Season 4 auf 90 von 100 Punkten als Review-Durchschnitt. Lacy Bauger fasst in der Kritik bei RogerEbert.com den Charme der Serie ziemlich gut zusammen:

Die Erzählweise ist absolut hanebüchen und übertrifft Staffel für Staffel furchtlos ihre abwegigsten Wendungen mit Cliffhangern, die selbst Vorabendsoaps in den Schatten stellen würden. (Dazu gehören unter anderem: internationale Verschwörungen, Operationen unter falscher Flagge, Autobomben, Erpressung, Suizid und der schockierende Tod eines amtierenden Präsidenten.) Und dennoch bleibt sie irgendwie eine der packendsten und unterhaltsamsten Serien der Streaming-Ära.



Naheliegend wäre ein Vergleich mit Netflix' bekanntester Polit-Serie House of Cards, allerdings ist das Weltbild von Diplomatische Beziehungen weit weniger zynisch. Die Serie wartet mit Humor und Twists auf, aber einer der Hauptgründe, sie heute zu schauen, ist ihr beruhigender Effekt: Während Serien wie HoC oder Veep - Die Vizepräsidentin das Böse oder Unfähige in allen Führungsetagen vermuten, lockt Diplomatische Beziehungen mit einer seltenen Spezies im modernen Seriengeschäft vor die Mattscheibe: einer Heldin, die einfach nur einen guten Job machen will.