Gefeierte Sci-Fi-Serie endet mit Staffel 5: Sie hat 96 % bei Rotten Tomatoes – und trotzdem kennen sie noch viel zu wenige

Sci-Fi-Fans nehmen heute ein Wechselbad der Gefühle: Die gefeierte Serie From bekommt eine 5. Staffel, die aber gleichzeitig ihre letzte werden soll. Der Macher hat sich bereits zum Ende geäußert.

Selten war Sci-Fi-Horror so erfolgreich im Stream: Die Serie From, die bald mit ihrer 4. Staffel bei Paramount+ startet, hält momentan 96 Prozent bei Rotten Tomatoes . Fans dürfen sich freuen, denn mittlerweile wurde eine 5. Staffel bestätigt. Leider soll sie auch die letzte werden.

So äußern sich die Macher der Sci-Fi-Horror-Serie zum From-Ende

Wie der Hollywood Reporter berichtet, endet From mit Staffel 5. Showrunner John J. Griffin hat die Entscheidung getroffen, für die es inhaltliche Gründe gab:

Wir zerbrachen uns wirklich den Kopf. Aber schließlich realisierten wir, dass wir eine 6. Staffel nur für uns machen würden. Weil wir uns nicht verabschieden konnten. [...] Um es offenzulegen: Fünf Staffeln waren immer der Plan, aber wir wollten, dass die Handlung bestimmt, wann das Ende kommt. Staffel 3 [...] fühlte sich wie das Ende des Anfangs an, Staffel 4 dagegen wie der Anfang vom Ende.

Schaut hier den englischen Trailer zu From Staffel 4:

From - S04 Trailer (English) HD

Mehr Serien-News von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Abonniere , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen. Auch interessant: Trailer zur neuen Sci-Fi-Serie der Stranger Things-Macher

From dreht sich um die Bewohner eines kleinen ländlichen Ortes, dem sie wortwörtlich nicht entkommen können: Eine unbekannte, böse Macht hält Sheriff Boyd (Harold Perrineau), Neuankömmling Jim (Eion Bailey) und ihre Schutzbefohlenen dort gefangen. Und wenn es dunkel wird, lauern Monster darauf, sie zu ihrer Beute zu machen.

From Staffel 4 und 5: So geht es mit der Sci-Fi-Horror-Serie weiter

Bis From zu Ende geht, ist es aber noch eine Weile hin. Zunächst einmal wird am 19. April 2026 Staffel 4 bei Paramount+ starten. Wann Staffel 5 erscheint, ist noch nicht bekannt. Bisher sind zwischen zwei Staffeln immer etwa anderthalb Jahre vergangen – wir könnten uns als eine Veröffentlichung im Herbst 2027 vorstellen.