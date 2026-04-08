Gefeierte Sci-Fi-Serie kehrt noch dieses Jahr zurück: Erste Bilder setzen das packende Multiversum-Epos fort

Vorletztes Jahr zählten wir die Apple TV-Produktion Dark Matter - Der Zeitenläufer zu den besten Serien 2024. Jetzt steht langsam Staffel 2 in den Startlöchern und es gibt erste Bilder daraus zu sehen.

Im Dickicht aktueller Serien auf sämtlichen Streaming-Plattformen kann ein kleineres Juwel schon mal untergehen. Ein solcher Fall ist auch die Apple TV-Produktion Dark Matter - Der Zeitenläufer, die 2024 an den Start ging. In unserem Ranking der besten Serien des damaligen Jahres schaffte es das Science-Fiction-Drama mit Joel Edgerton (The Stranger) in der Hauptrolle auf Platz 20. Die Moviepilot-Community vergibt außerdem eine starke Durchschnittspunktzahl von 7.0 bei etwas über 250 Bewertungen.

Falls ihr Season 1 jetzt nachholen wollt, bleibt euch noch genug Zeit, bevor später dieses Jahr die neuen Folgen starten. Bis es soweit ist, wurden jetzt schon mal erste Bilder aus Dark Matter Staffel 2 veröffentlicht.

Aufregende Sci-Fi-Serie geht 2026 weiter: Darum geht es in Dark Matter Staffel 2

In der Sci-Fi-Serie, für die Showrunner Blake Crouch seinen eigenen Roman von 2016 adaptiert hat, spielt Edgerton den Physik-Dozenten Jason Dessen. Diesem gelingt es, in ein Multiversum zu reisen, in dem er nicht nur alternativen Versionen unserer Welt und seiner Verwandten und Bekannten begegnet, sondern auch von sich selbst. So kommt es dazu, dass er von seinem alternativen Ebenbild überwältigt wird und dieser mit Jasons Ehefrau Daniela (Jennifer Connelly) und Sohn Charlie (Oakes Fegley) das Leben führt, das das "Original" nie hatte.

Laut Deadline wird die kommende 2. Season Dark Matter von Jasons gefährlicher Obsession mit dem Multiversum handeln, die das mittlerweile friedliche Leben der Familie erneut in große Gefahr bringt.

Hier seht ihr die ersten Bilder zu Dark Matter Staffel 2:

Wann startet Dark Matter Staffel 2 bei Apple TV?

Die kommende Season wird insgesamt 10 Folgen umfassen und am 28. August bei Apple TV starten. Jeden Freitag erscheint dann jeweils eine neue Episode von Dark Matter Staffel 2.

Neben Joel Edgerton, Jennifer Connelly und Oakes Fegley sind in der Sci-Fi-Serie weitere Stars wie Alice Braga (City of God), Jimmi Simpson (Unhinged - Außer Kontrolle), Dayo Okeniyi (Fresh) und Amanda Brugel (Raum) zu sehen.

Auch interessant: Schon bald kehrt eine Kultserie nach 20 Jahren zurück



Podcast: 10 starke Miniserien bei Netflix, Amazon & Co.

Wer dieses beruhigende Gefühl liebt, eine neue Serie anzufangen, die nach einer Staffel schon wieder abgeschlossen ist, erhält hier zehn persönliche Miniserien-Tipps aus der Moviepilot-Redaktion, die bei Netflix, Amazon, HBO Max und sogar gratis streamen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Von Sci-Fi-Action über Horror, Krankenhaus- und Kriegsserien sowie Komödien sind bei unseren Miniserien-Tipps zahlreiche Genres vertreten, wobei ihr alle Empfehlungen (theoretisch) an nur einem Tag durchschauen könnt.