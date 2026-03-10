Gefeierte Sci-Fi-Serie kehrt zurück: Der erste Trailer verspricht 10 Folgen Hochspannung

Die beliebte Sci-Fi-Serie From kehrt in Kürze mit einer 4. Staffel zurück. Der erste Trailer entfesselt jetzt erneut die gruselige Atmosphäre, auf die Fans so lange warten mussten.

Manchen Städten entkommt man nur schwer. Das ist nicht nur ein Urteil über den psychologischen Sog von Metropolen, sondern in der Sci-Fi-Serie From eine bittere Realität: Die Protagonist:innen kämpfen dort in einer alptraumhaften Stadt ums Überleben, die sie nicht wieder gehen lassen will. Zur 4. Staffel, die schon bald erscheinen soll, gibt es jetzt einen ersten Trailer.

Schaut hier den ersten Trailer zu From Staffel 4:

From - S04 Trailer (English) HD

Sci-Fi-Hit From entfesselt auch in Staffel 4 einen Schrecken ohne Ende

From spielt im Dorf des selbst ernannten Sheriffs Boyd Stevens (Harold Perrineau), aus dem es ganz offenbar kein Entkommen gibt. Straßen führen in Endlosschleifen wieder in die Stadt hinein, die sie eigentlich verlassen sollen. Und grausige Kreaturen suchen jede Nacht die Bewohner:innen heim.

In Staffel 4 kristallisiert sich die Natur der Horror-Stadt immer mehr heraus. Das Schicksal der Protagonist:innen scheint sich in großen Zyklen zu wiederholen und Menschen werden in neuen Körpern wiedergeboren. Auswege gibt es ganz offenbar auch – doch wo und wann sie sich bieten, bleibt ein Mysterium.

Wann erscheint From Staffel 4?

From Staffel 4 startet am 19. April 2026 auf MGM+ in den USA. Hierzulande läuft sie bei Paramount+ und könnte schon bald nach dem US-Start erscheinen – einen konkreten Termin gibt es allerdings noch nicht. Die 4. Staffel umfasst zehn Folgen und wird in wöchentlichem Rhythmus veröffentlicht.

