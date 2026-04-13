Gefeierte Sci-Fi-Serie wird sogar von Psychologin gelobt: "Das Publikum kann lernen, wie Unterdrückung und Verdrängung funktionieren"

Die Sci-Fi-Serie Severance kann aus vielen unterschiedlichen Gründen gemocht werden. Laut einer Psychologin gehört auch die anschauliche Darstellung von toxischem Verhalten am Arbeitsplatz dazu.

Seit ihrem Start im Jahr 2022 wird die Apple-Serie Severance förmlich von Lobeshymnen überschüttet – selbst Black Mirror-Schöpfer Charlie Brooker bekundete seinen Neid auf das originelle Sci-Fi-Mystery-Format. Auch für uns ist Severance ein kleines Serienmeisterwerk, weshalb es Staffel 1 und 2 in die jeweiligen Top 10 der Jahres-Bestenlisten von 2022 und 2025 schafften.

Die kanadische Psychologin Dr. Jennifer Fraser findet ebenfalls großen Gefallen an der Serie von Schöpfer Dan Erickson. Wie sie im Fachmagazin Psychology Today ausführte, macht Severance dem Streaming-Publikum nämlich präzise begreiflich, "wie Unterdrückung und Verdrängung funktionieren."

Von wegen Work-Life-Balance: Sci-Fi-Serie Severance beleuchtet psychologische Mechanismen hinter Mobbing am Arbeitsplatz

Für Fraser symbolisiert vor allem das in Severance thematisierte Konzept der Innies und Outies – also der strikten Trennung des Arbeitsplatz- und Freizeitbewusstseins aller Mitarbeiter:innen von Lumon Industries – ziemlich treffend toxische Situationen im Berufsalltag. Demnach formuliert die Serie auf extreme Weise aus, was in manchen Jobs leider Realität ist: Emotionen müssen gewissermaßen unterdrückt werden, da so vermeintlich effektiver gearbeitet werden kann.

Das betrifft laut Fraser nicht nur die Angestellten um Protagonist Mark Scout (Adam Scott), sondern tatsächlich auch die repressiven Führungskräfte in deren Firma. So sei exemplarisch Marks Vorgesetzte Ms. Cobel (Patricia Arquette) ein Musterbeispiel für Personen, die "unangenehme Gefühle auf die Welt und ihre Mitmenschen projizieren", in diesem Fall die untergebenen Angestellten.

Menschen wie Ms. Cobel würden zudem für sich nach Rechtfertigungen suchen, um derartige Projektionen zu verstärken. Mitarbeiter wie Mark werden deshalb automatisch zum "Feind, der manipuliert und unterdrückt werden muss."

Es seien demzufolge vor allem die Führungskräfte in Severance, die ihr emotionales Ich und die eigenen Gefühle verdrängen. Deren Selbstlegitimation des ausgeübten Machtmissbrauchs ist schlicht "der psychologische Mechanismus der Unterdrückung", was gewissermaßen die Grundlage für Mobbing am Arbeitsplatz bilde.

Wann kommt Severance Staffel 3?

Die gute Nachricht: Severance wurde bereits offiziell um eine 3. Staffel verlängert. Der Wermutstropfen: Es wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis die neuen Folgen der Sci-Fi-Serie ihre Premiere bei Apple TV feiern. Die Dreharbeiten sollen demnächst starten, womit eine Veröffentlichung vermutlich nicht vorm Frühjahr 2027 zu erwarten ist.