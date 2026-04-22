Gefeierte Superheldenserie macht sogar The Boys Konkurrenz: Staffel 2 soll noch dieses Jahr starten

Eine der besten Superheldenserien aller Zeiten soll angeblich dieses Jahr zurückkehren. Die Mischung aus Nostalgie und finsteren Themen steht auf Rotten Tomatoes bei 99 Prozent.

Als Kind Samstag früh vor dem Fernseher hocken und seinen Lieblingsheld:innen zuschauen: Für viele ist es eine liebgewonnene Erinnerung. Und wohl auch ein Grund für die große Beliebtheit von X-Men '97: Die Fortsetzung der 90er-Serie X-Men steht dank ihres animierten Retro-Charmes und ihren ernsthaften Themen bei 99 Prozent auf Rotten Tomatoes . Und die 2. Staffel ist ganz offenbar nicht mehr fern. The Boys muss sich in Acht nehmen.

Staffel 2 von The Boys-Konkurrenz X-Men '97 wird noch dieses Jahr gezeigt

Wie unter anderem ScreenRant berichtet, läuft die 2. Staffel der Animationsserie dieses Jahr auf dem Tribeca Film Festival in New York, das vom 3. bis 14. Juni in New York stattfindet. Viele Stimmen gehen deswegen davon aus, dass die neuen Folgen zeitnah auch bei Disney+ landen – etwa im Juli. Offiziell bestätigt ist laut Bericht lediglich eine Streaming-Veröffentlichung im Sommer 2026.

Schaut hier den Trailer zu Staffel 1 von X-Men '97:

X-Men '97 - S01 Trailer (Deutsch) HD

X-Men '97 beginnt mit einem Schock: Professor Charles Xavier (Originalstimme: Ross Marquand) ist tot. An seiner Statt übernimmt Magneto (Matthew Waterson) die Geschicke seiner Akademie und ihrer Mutantenschüler:innen. In einer Atmosphäre wachsenden Misstrauens vonseiten der Menschen muss er sie in eine neue Zukunft führen.

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Die Animationsfortsetzung wurde 2024 zu einem Überraschungserfolg und gilt als eine der besten Disney+-Serien des Jahres. Staffel 2 muss nun an einen großen Story-Bruch anschließen – im Finale der ersten Staffel wurden die Held:innen bis zu 5000 Jahre in die Vergangenheit gewirbelt.

Staffel 2 hat einen neuen Showrunner:

X-Men '97 gilt ihren Fans als eine der besten Superheldenserien überhaupt. Selbst The Boys-Liebhaber:innen, die am Amazon-Spektakel eher die düsteren Themen als die Blutfontänen schätzen, könnten einen Blick riskieren – und ihre neue Lieblingsserie finden.

Podcast: Die 15 besten Serien im April bei Netflix & Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im April, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im April umfassen neben einer Rückkehr in die Welt von Stranger Things und der mit Spannung erwarteten finalen The Boys-Staffel auch düstere Horrorkost, das nächste Revival einer Kult-Sitcom sowie die Fortsetzung einer erschreckenden Sci-Fi-Dystopie.