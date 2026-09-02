Gefeierter Dino-Abenteuerfilm mit Anne Hathaway kommt nur 6 Wochen nach Kinostart in den Stream

Dieser gefeierte Dino-Abenteuerfilm mit Anne Hathaway in der Hauptrolle ist einer der spaßigsten Blockbuster des aktuellen Kinosommers. Nur sechs Wochen nach dem Kinostart kann man ihn bereits zu Hause streamen.

Worum geht es im Abenteuer-Highlight The End of Oak Street?

Wir befinden uns in The End of Oak Street im Jahre 1982 und begleiten das Ehepaar Denise und Greg Platt und ihre beiden Kinder. Die Ehe des Paares befindet sich in einer Krise und als wäre das nicht genug, wird ihr gesamter Straßenzug eines Nachts um mehrere Millionen Jahre in der Zeit zurückversetzt, woraufhin es in der Nachbarschaft vor Dinosauriern nur so wimmelt.

Das Drehbuch zum Film stammt ebenfalls von Mitchell und mit Anne Hathaway und Ewan McGregor in den Hauptrollen, ist der Film obendrauf auch noch hervorragend besetzt. Zudem steuert Michael Giacchino einen hervorragenden Soundtrack bei, der viel zu der Atmosphäre des Films beiträgt.

Warum man The End of Oak Street auf keinen Fall verpassen sollte

In der aktuellen Kinolandschaft wirkt The End of Oak Street völlig aus der Zeit gefallen, jedoch im positiven Sinne. Das 80er-Jahre-Setting wirkt weniger wie ein nostalgischer Rückblick aus der heutigen Perspektive, da der ganze Film den Eindruck macht, aus dieser Zeit zu stammen.

Ohne jegliche Hektik fügt Mitchell seine Figuren ein und gibt ihnen Raum zum Atmen, was einen emotionalen Zugang rasch ermöglicht. Gleichzeitig gelingt es Mitchell, nach dem ruhig anmutenden Beginn des Films zügig und schnörkellos zum Abenteuer-Part mit den Dinosauriern zu gelangen. In gerade einmal 100 kurzweiligen Minuten wird einem hier jede Menge Monster-Action präsentiert, eingebettet in ein passables Familiendrama.

Was die Action angeht, muss sich die Oak Street vor ihrem großen Vorbild Jurassic Park zu keinem Zeitpunkt verstecken. Die leider größtenteils digitalen Dinosaurier gehen nicht gerade zimperlich mit den Menschen um und reizen die FSK 12-Einstufung deutlich stärker aus, als jeder Jurassic-Teil. Dadurch entsteht gerade in der zweiten Hälfte eine enorme Fallhöhe, die für etliche Spannungsmomente im Finale sorgt.

The End of Oak Street ist kurzweiliges Monster-Kino der alten Abenteuerschule mit einem fantastischen Cast, kann mühelos mit den jüngsten Jurassic-Fortsetzungen mithalten und hat sogar ein paar Überraschungen auf Lager hat. Ab heute könnt ihr den Film zu Hause als VoD-Titel erwerben, etwa bei Amazon, Apple TV oder Sky.