Gefragt – Gejagt kommt endlich mit neuen Folgen zurück – und ein Promi-Special ist auf dem Weg

Gefragt – Gejagt lief wochenlang mit Wiederholungen, doch damit soll jetzt Schluss sein. Seit gestern sind neue Folgen am Start. Dazu wurde auch noch ein besonderes Special angekündigt.

Für Gefragt – Gejagt-Fans waren die letzten Wochen eine Durststrecke. Aufgrund der Fußball-EM der Frauen wurden nur Wiederholungen der beliebten Quizshow gezeigt – wenn sie überhaupt lief. Doch damit ist jetzt Schluss, wie die ARD auf Instagram ankündigte. Neben neuen Folgen steht auch ein neues Spezial in Aussicht.



Durststrecke für Gefragt - Gejagt endet: Neue Folgen am Start

Fans beschweren sich seit Wochen in den sozialen Medien wegen der Wiederholungen bei Gefragt – Gejagt. Nun gibt die ARD Entwarnung und schickt ein klares Signal: "Es geht weiter mit neuen Ausgaben."

Fans sind erfreut über diese Meldung und von dem wochenlangen Frust ist erstmal nichts mehr zu sehen. "Endlich", schreiben einige Fans oder "Prima", wie andere User auf Instagram schreiben. Ab dem 30. Juli sind jetzt erstmal wieder regelmäßig neue Folgen zu sehen.



Neues Gefragt – Gejagt XXL ist auf dem Weg: Diese Promis sind dabei

Doch neben der Ankündigung von neuen Folgen sind nun auch die Promis und das Datum des nächsten Gefragt – Gejagt XXL bekannt. Schon am 6. September soll es so weit sein und in der Prime-Time um 20:15 Uhr im Ersten laufen.

Unter den Promis befindet sich wieder eine große Auswahl aus den unterschiedlichsten Branchen. Aus dem Bereich der Schauspielerei sind Tom Wlaschiha, Elisabeth Lanz, Axel Milberg und Oliver Wnuk dabei. Atze Schröder, Michael Mittermeier und Florian Schroeder vertreten die Comedians in der Runde.



Weitere bekannte Persönlichkeiten, die bereits in vergangenen Gefragt – Gejagt-Promi-Specials zu Gast waren, sind unter anderem Jens Riewa, Okka Gundel, Fredi Bobic, Max Giesinger, Paula Lambert, Eva Padberg, Stefanie Hertel und Panagiota Petridou.



Wie ihr Gefragt – Gejagt schauen könnt

Gefragt – Gejagt läuft aktuell von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann sie in der ARD-Mediathek nachholen.