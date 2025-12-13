Geheimtipp auf Disney+: Diese grandiose Fantasyserie lief 6 Staffeln lang und revolutionierte ein ganzes Genre

6 Staffeln, 61 Episoden und jede davon ein echtes Fantasy-Meisterwerk: Trotzdem spricht kaum jemand über diese Vampirserie auf Disney+, wegen der wir zuverlässig Tränen lachen.

Kaum eine mystische Kreatur wurde so vielfach interpretiert wie die des Vampirs. Ob es nun die blassen sexy Gestalten aus Interview mit einem Vampir sind, der glitzernde High School-Crush Edward Cullen aus Twilight – Bis(s) zum Morgengrauen oder auch das windschiefe und vielfach interpretierte Geschöpf aus Nosferatu.

Die Comedy-Serie What We Do in the Shadows hatte somit jede Menge Vorgänger und präsentiert uns trotzdem eine völlig neue Idee der jahrhundertealten Blutsauger. In unserem Ranking der besten Fantasy-Serien des Jahrtausends schafft sie es damit gleich auf Platz 16.

In dieser Fantasy-Serie auf Disney+ ziehen wir eine Vampir-WG in New York

Laszlo (Matt Berry), Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou) und Colin (Mark Proksch) sind eine WG wie jede andere auch: Gemeinsam leben die vier in einer alten Villa auf Staten Island, New York City, und streiten über Haushaltspläne, Politik und Beziehungskram. Der einzige Unterschied? Sie tun das bereits seit mehreren hundert Jahren.

Die Vampire sind gemeinsam mit einem der ersten Schiffe nach Amerika übergesetzt und haben es sich seitdem in New York bequem gemacht: Als verschrobene Einsiedler belästigen sie die Lokalpolitik der Nachbarschaft, beschwören Waschbären und entführen Jungfrauen aus der örtlichen Fantasy-LARP-Gruppe.

Das skurrile Dasein der Blutsauger verfolgen wir dabei immer wieder aus der Perspektive von Guillermo (Harvey Guillen). Als "Vertrauter" des Vampirs Nandor fungiert er als ein persönlicher Diener und schuftet den lieben langen Tag in der Hoffnung, eines Tages ebenfalls verwandelt zu werden – Spoiler: Er wird lange darauf warten.

Im Grunde ist es fast unmöglich, die unzähligen schrägen Eskapaden zusammenzufassen, die die blutsaugende Truppe im Laufe von ganzen 6 Staffeln erleben. Ob es die jahrhundertealte offene Ehe zwischen Laszlo und Nadja ist, die Abenteuer des Energie-saugenden Büro-Vampirs Colin Robinson oder der Weg der vier hinauf in die obersten Ränge des uralten Vampir-Rats: Jede Staffel lässt sich etwas Neues einfallen, um die Skurrilität auf die Spitze zu treiben.

Die Fantasy-Serie basiert auf einem legendären Film

Die Original-Idee stammt aus dem legendären Comedy-Film 5 Zimmer Küche Sarg. Die Vorlage für diese legendäre Serie könnt ihr derzeit ebenfalls kostenlos streamen. Der neuseeländischen Regisseur Taika Waititi (Thor 3: Tag der Entscheidung) hatte bei beiden Produktionen seine Finger im Spiel: Beim Film führt er Regie und spielt selbst mit, bei der Serie fungiert er noch als Produzent.

What We Do in the Shadows erfindet das Vampir-Sein völlig neu und prägt damit ein ganz neues Genre der Fantasy-Sitcom. Mit ihrem Mockumentary-Stil und zahlreichen Interview-Settings erinnert die Machart an Klassiker wie The Office oder Modern Family – den Vampir-Mythos nimmt die Serie dabei völlig ernst und trotzdem liebevoll aufs Korn.

Ikonisches Vampir-Highlight auf Disney+

Für Episode 7 in Staffel 1 (Der Rat der Vampire) traten beispielsweise unzählige ikonische Vampir-Schauspieler:innen auf: Evan Rachel Wood aus True Blood, Paul Reubens aus Buffy, der Vampirkiller und Danny Trejo aus From Dusk Till Dawn versammelten sich unter der Führung von Tilda Swinton (Only Lovers Left Alive) für einen Cameo als Rat der Vampire – sogar Wesley Snipes (Blade) wurde per Skype zugeschaltet.

Das ist nur ein Highlight von vielen, die ihr in den 61 Episoden entdecken werdet. Mittlerweile ist die Serie abgedreht und lädt damit perfekt zum Bingen ein: Ihr findet alle 6 Staffeln im Abo bei Disney+.