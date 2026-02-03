Geheimtipp bei Amazon Prime: Eine der größten Filmentdeckungen 2025, die nicht in Vergessenheit geraten darf

Vor etwa einem Jahr startete einer der besten Filme von 2025 in den deutschen Kinos und bereits jetzt kann er bei Amazon Prime gestreamt werden. Der Film ist vermutlich eines der unterhaltsamsten Musiker-Biopics aller Zeiten.

Immer häufiger wird die Kinolandschaft mit neuen Musiker-Biopics geflutet, welche oftmals nach einem ähnlichen Schema erzählt werden. Viele Filme versuchen aus dieser Formel mittlerweile auszubrechen, wie zum Beispiel in dem auf Robbie Williams’ Leben basierenden Better Man, in dem der Künstler als ein animierter Affe auftritt.

Mit Kneecap erschien im vergangenen Jahr aber noch ein weiteres Biopic einer Musikgruppe, welches ebenfalls aus dem Schema heraustritt und einer der unterhaltsamsten Ableger des Genres ist.

Bei Amazon Prime Video streamen: Worum geht es im Musik-Biopic Kneecap?

Kneecap ist der Name einer irischen Rap-Gruppe, deren Geschichte in einer etwas fiktionalisierten Abhandlung in dem gleichnamigen Film erzählt wird. Der Film beginnt bei den Anfängen mit der Zusammenkunft der Gruppe, die aus den beiden Rappern Mo Chara, Móglaí Bap und dem ehemaligen Lehrer DJ Próvai besteht. Neben Einblicken in ihre Privatleben wird in dem Biopic ein starker Fokus auf die Entstehung der ersten Songs und ihren Einsatz für die Unabhängigkeit Irlands gelegt.

Das Besondere an dem Film Kneecap ist jedoch, dass sich das Trio hier selbst verkörpert. Inszeniert wird der Film von Rich Peppiatt und mit Michael Fassbender in einer hervorragenden Nebenrolle, hat der Film noch ein richtiges irisches Schauspiel-Schwergewicht mit an Bord.

Was Kneecap bei Prime Video zu einem der besten Musiker-Biopics macht

Viele Musiker-Biopics beginnen allein in ihrer Erzählstruktur bereits zu leiden. Oftmals sind die Filme entweder ein Schnelldurchlauf durch die bereits bekannten Stationen des Lebens der dargestellten Künstler oder nur ein arg limitierter Einblick in deren Schaffen. Dadurch, dass die Gruppe sich hier selbst spielt und auch maßgeblich an der Entstehung des Films mitbeteiligt war, kann der Film problemlos eine fiktionalisierte Version der Geschehnisse schildern, ohne dabei an Authentizität zu verlieren.

Durch diese Freiheiten ist Kneecap ein ungemein schwungvoller Film, der vor bizarren Situationen und Einfällen nur so strotzt. Doch nicht nur das: Das Biopic ist zeitgleich eine gelungene Komödie, beinhaltet eine packende Liebesgeschichte und ist allem voran eine politische Stellungnahme für die Unabhängigkeit Irlands. Die Rap-Texte von Kneecap werden in der irischen Sprache geschrieben und aufgeführt, um sich gegen die Unterdrückung der irischen Kultur durch Großbritannien zu wehren.

Die Botschaften der Texte werden auch auf die Handlung des Films übertragen, in dem ebenfalls überwiegend Irisch gesprochen wird. Kneecap gewährt einen Blick auf die Band, der authentischer kaum sein könnte. Doch die heiteren und die ernsteren, tragischeren Momente des Films funktionieren auch ohne jegliches Vorwissen durch die geschickte Erzählung einwandfrei. Den Film könnt ihr derzeit bei Amazon Prime im Abo streamen.