Geheimtipp bei Amazon Prime: In diesem Film wird kein einziges Wort gesprochen, aber ihr müsst am Ende trotzdem heulen

Bei Amazon Prime streamt derzeit einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre. In diesem Film wird kein einziges Wort gesprochen, man sollte ob der emotionalen Geschichte dennoch eine Menge Taschentücher bereithalten.

Wenn man sich das Animationsprogramm der Multiplexkinos ansieht, wird dieses hauptsächlich von den großen Studios wie Disney, Sony oder DreamWorks dominiert. Einer der besten Animationsfilme der letzten Jahre stammt jedoch von keinem dieser Studios und ist somit ein echter Geheimtipp. Die Rede ist von dem wunderschönen, aber herzzerreißenden Robot Dreams, der jetzt bei Amazon Prime gestreamt werden kann.

Geheimtipp bei Prime Video: Worum geht es in Robot Dreams?

In Robot Dreams wird die Geschichte des Hundes Dog Varon erzählt, der alleine in einem New Yorker Apartment wohnt. In seiner Einsamkeit entschließt er sich während des Fernsehens dazu, sich einen Roboter zuzulegen. Die beiden freunden sich schnell an und verbringen einen schönen Sommer zusammen in New York. Doch eines Tages werden die beiden tragisch voneinander getrennt und Dog Varon bemüht sich nun, seinen Freund zurückzuerlangen.

Der Film basiert auf dem gleichnamigen Graphic Novel von Sara Varon und bleibt auch stilistisch nah an der Vorlage. Vor drei Jahren feierte der Film auf dem Cannes Filmfestival seine Premiere, gewann den Europäischen Filmpreis als bester Animationsfilm und konnte sich auch eine Oscarnominierung einheimsen. Die Regie führte hier Pablo Berger.

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Was macht Robot Dreams zu einem so ausgezeichneten Film?

In einer Zeit, in der Animationsfilme immer schneller, hektischer und lauter werden, um sich der verkürzten Aufmerksamkeitsspanne eines jüngeren Publikums anzupassen, ist Robot Dreams eine echte Erfrischung. In wunderschönen handgezeichneten 2D-Bildern erzählt der Film eine Geschichte über Einsamkeit, Freundschaft, Sehnsucht und Verlustängste und kommt dabei ohne ein einziges gesprochenes Wort aus.

Wenn ihr Flow, den Oscarpreisträger vom letzten Jahr, mochtet, werdet ihr Robot Dreams lieben. Der Film nimmt sich die Zeit, die er benötigt, um seine Geschichte sich in Ruhe entfalten zu lassen und den Bildern die nötige Wirkung zu verpassen. Es werden keine Dialoge benötigt, da die Bilder in jeder Hinsicht selbsterklärend sind. Und trotz seiner ernsten, gegen Ende sogar herzzerreißenden Thematiken, beinhaltet der Film immer noch genug Humor, um nicht nur ein älteres Publikum zu begeistern.

Robot Dreams erzählt eine wunderschöne Fabel, die Jung und Alt zum Denken anregen und seine Zielgruppe sowohl gerührt, als auch mit einem Ohrwurm zu Earth, Wind and Fire's September hinterlassen wird. Wenn ihr nach einer Abwechslung zu den Animationsfilmen großer Studios sucht oder bei einem Film einfach mal wieder lachen und weinen möchtet, dann ist Robot Dreams auf Amazon Prime absolutes Pflichtprogramm.