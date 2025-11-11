Geheimtipp bei Amazon Prime: Viel zu wenige kennen diesen Film mit einer der besten Schauspielerinnen unserer Zeit

Derzeit streamt ein packender Film bei Amazon Prime, der vor allem durch die starke Darbietung seiner Hauptdarstellerin beeindruckt. Euch erwarten 100 kraftvolle Minuten.

Das Genre des Biopics ist dieser Tage mal wieder sehr omnipräsent in der Filmlandschaft vertreten. Mittlerweile erscheinen jährlich verfilmte Biografien großer Musiker:innen des letzten Jahrhunderts. Doch auch an Filmen über historische und politische Persönlichkeiten soll es nicht mangeln. Regisseur Pablo Larraín hat in den letzten Jahren eine ganze Trilogie über berühmte Frauen des 20. Jahrhunderts gedreht. Der erste Film der Trilogie, Jackie, streamt derzeit bei Amazon Prime.

Jetzt bei Amazon Prime: Worum geht es in Jackie?

Der Film erzählt die Geschichte von Jackie Kennedy (Natalie Portman), der 35. First Lady von den Vereinigten Staaten von Amerika, und setzt eine Woche nach dem Tod ihres Ehemanns John F. Kennedy an. Als Rahmen für die Handlung dient ein Interview mit einem Journalisten (Billy Crudup). In diesem Interview gewährt Jackie Kennedy einen Rückblick auf ihre vergangene Woche seit dem Attentat auf den Präsidenten.

Der Fokus auf eine eher unbekannte Perspektive auf das Kennedy-Attentat ist die große Stärke des Films. Pablo Larraín gelingt gekonnt der Spagat zwischen historischer Aufarbeitung und dem feministischen Porträt einer unfassbar starken Frau unter enormem Druck. Das Drehbuch stammt von Noah Oppenheim, der zuletzt auch den Polit-Thriller A House of Dynamite von Kathryn Bigelow geschrieben hatte.

Natalie Portman zementiert ihren Status als eine der talentiertesten Schauspielerinnen Hollywoods

Jackie wird ohne jeglichen Zweifel von der fantastischen Performance von Natalie Portman getragen. Portman verschwindet voll und ganz in der Rolle der First Lady und wurde berechtigterweise für einen Oscar nominiert. Nach Black Swan beweist sie hier einmal mehr, dass sie nach wie vor eine der facettenreichsten Darstellerinnen des Kinos unserer Zeit ist. Allein für die beeindruckende Transformation ihrer Stimme, um sich der Intonation der echten Jackie Kennedy anzunähern, lohnt es sich auf jeden Fall, dem Film eine Chance in der Originalsprache zu geben.

Auch in den Nebenrollen ist Jackie sehr stark besetzt. Neben Portman und Crudup sind auch Peter Sarsgaard (Garden State, Orphan) und Barbie-Regisseurin Greta Gerwig mit von der Partie. Außerdem ist Schauspiellegende John Hurt (Alien, 1984) in einer seiner letzten Rollen vor seinem Tod im Jahre 2017 zu sehen.

In Pablo Larraìns Trilogie über berühmte Frauen des 20. Jahrhunderts folgten auf Jackie noch die Filme Spencer und Maria. Kund:innen von Amazon Prime können Jackie auf der Plattform aktuell im Abonnement streamen.