Geheimtipp bei Disney+: Dieser Fantasy-Film ist witzig, berührend und legt eine uralte Sage genial neu auf

Vielleicht braucht nicht jede alte Sage eine ultra düstere, blutige Neuauflage. Vielleicht sollte man Märchen einfach mal wieder mit Kinderaugen betrachten. Bei Disney+ gibt's den passenden Film dafür.

Wer nach guter Fantasy lechzt, muss manchmal einen Spaten und eine Spitzhacke mitbringen, um die wahren Juwelen im Stollen der Streaming-Dienste freizulegen. Oder einfach hier ein bisschen weiterlesen. Denn unser heutiger Tipp ist absolut liebenswert, kreativ und eine wundervolle Mischung aus moderner Urban und klassischer High Fantasy.

Wenn du König wärst von 2019 nimmt sich, wie in den letzten Jahren auch der unterschätzte King Arthur - Legend of the Sword und David Lowerys philosophischer The Green Knight, die Artussage zur Brust. Allerdings völlig anders und wesentlich knuffiger. Denn hier fallen magische Schwerter und mystische Kräfte in die Hände einiger rebellischer Kinder. Das gelungene Ergebnis könnt ihr aktuell bei Disney+ streamen.

In Wenn du König wärst bei Disney+ muss eine bunte Truppe Teenager die Zukunft Englands retten

Alex (Louis Ashbourne Serkis) hat dieselben Probleme wie die meisten Kinder und Teenager. Er kämpft mit seiner Rolle im Leben, dem Mobbing in der Schule und den Hausaufgaben. Dabei steht ihm immerhin sein etwas ängstlicher, aber treuer Freund Bedders (Dean Chaumoo) zur Seite. Doch alles, wirklich alles ändert sich, als bei Bauarbeiten in seiner Nähe ein mysteriöser Stein freigelegt wird.

In diesem steckt, ganz der alten Sage nach, König Artus’ Schwert Excalibur. Als Alex feststellt, dass ausgerechnet er das Schwert ziehen kann, gerät sein Leben mit einem Schlag völlig aus den Fugen. Mysteriöse Geisterritter setzen sich auf seine Fersen. Ein exzentrischer junger Mann (Angus Imrie), der sich als Merlin vorstellt und ständig irgendwelche Merkwürdigkeiten abzieht, klebt ihm ebenfalls an der Backe.

Gemeinsam mit Bedders und zwei unfreiwilligen Mitgefährten aus seiner Schule begibt sich Alex widerwillig auf eine wahre Heldenreise. Schließlich hängt an seinem Schwert so einiges an Verantwortung. Zum Beispiel, die böse Zauberin Morgana (Rebecca Ferguson) aufzuhalten, die sich England unter den Nagel reißen will.

Wenn du König wärst ist eine hoffnungsvolle Fantasy-Perle mit einem Herz aus Gold

Wenn du König wärst von Regisseur Joe Cornish (Attack the Block) zieht uns rasant schnell in seine unvergleichliche Welt aus modernem Schulalltag und uralten Sagengestalten hinein. Das sieht wunderschön aus und betrachtet den märchenhaften Ausgangsstoff mit kindlicher Begeisterung und Kreativität - aber auch entsprechender Überforderung. Die Goonies treffen auf Excalibur.

Dabei schreckt der Film weder vor einer ordentlichen Prise Humor noch schwierigeren Themen zurück und balanciert beides perfekt aus. Auch wird hier ganz bewusst der Staffelstab in Kinderhände übergeben – die mit ihrem Ideenreichtum, ihrer Freundschaft und ihrem Vertrauen ineinander vorleben, wie man die Zukunft eines Landes rettet.



Wer sich vor Kinderdarsteller:innen fürchtet, kann hier trotzdem getrost zugreifen. Die gesamte Besetzung unserer Held:innen glänzt in ihren Rollen und trägt als emotionaler, ergreifender Kern eine herrlich altmodisch anmutende magische Odyssee voller Abenteuer. Und wer einmal Imrie als jungen, aufgescheucht-verpeilten Merlin erlebt hat, wird nie wieder eine andere Version dieses Zauberers wollen.

Wenn du König wärst könnt ihr aktuell im Streaming-Abo bei Disney+ schauen.

