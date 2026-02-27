Geheimtipp bei Netflix: Packendes Historien-Action-Epos erzählt ein Kapitel der Geschichte, das viel zu wenige kennen

Dieses Epos bietet so viel: Rebellion gegen Unterdrücker, Zusammenhalt, Schmerz, Triumph. Zeit, dass mehr es sehen – was aktuell bei Netflix geht.

Wenn wir über Kriegsfilme oder Historienepen sprechen, ist die Rede meist von den Weltkriegen. Von mittelalterlichen Schlachten auf europäischem Boden, vom Bürgerkrieg in Amerika. Vielleicht sehen wir ab und an Samurai über japanische Schlachtfelder marschieren. Doch ein Teil der Erde geht regelmäßig unter – zu Unrecht.

The Woman King dagegen widmet sich einem Kapitel der afrikanischen Geschichte, von dem wir Europärer:innen meist nichts wissen. Doch das bedeutet nicht im Geringsten, dass das davon inspirierte Action-Epos weniger spannend oder nachvollziehbar ist. Ganz im Gegenteil. Alle sollten einen Blick hierauf werfen – nicht nur, um die knochenharten Kämpfe zu sehen, sondern für so viel mehr.

The Woman King bei Netflix erzählt die beeindruckende Geschichte eines ganz besonderen Kampfes

Westafrika, frühes 19. Jahrhundert. Das Königreich Dahomey blickt in eine ungewisse Zukunft. König Ghezo (John Boyega) muss einen Weg für seine Nation ebnen, der nicht die völlige Selbstzerstörung herbeiführt. Dabei droht von überall Gefahr. Das Oyo-Imperium übt permanenten Druck auf die Nachbarnation aus. Gierige Europäer und Amerikaner verlangen nach Handel mit Menschen.

Die Lage spitzt sich immer weiter zu. Das Schicksal Dahomeys und seiner Bevölkerung liegt nun in den Händen derjenigen, die am meisten Einfluss auf die Krone und die Kriegsführung des Königreichs haben: die Agojie, die nur aus Frauen bestehende Elite der königlichen Armee.

Ihre Anführerin, Generalin Nanisca (Viola Davis) und ihre stärksten Kriegerinnen müssen sich auf vielen Ebenen stählen, um die Zukunft Dahomeys zu sichern. Zum einen müssen sie den König von einer besseren Lebensweise überzeugen, die den Sklavenhandel beendet. Und dann erwartet sie ein Krieg, der alles verändern könnte.

The Woman King deckt ein oft unbeachtetes Kapitel der Geschichte auf und liefert unglaubliche Action

Die Geschichte der Agojie beruht auf wahren Begebenheiten, die Regisseurin Gina Prince-Bythewood, Hauptdarstellerin Davis und die anderen beteiligten Filmemacher:innen unbedingt ins öffentliche Licht rücken wollten. Der resultierende Einblick in eine Geschichte und Kultur, die oft übersehen wird, ist ebenso wertvoll wie atemberaubend gelungen.

Nicht nur entführen uns Kulissen, Musik und Kostümdesign und ein unglaublich immersiv-packendes Drehbuch in eine Welt, die absolut faszinierend ist. Die Geschichte ist außerdem eine, die jede:r nachvollziehen kann. Ein Kampf für Gerechtigkeit, für Gleichberechtigung und mehr Menschlichkeit. Gegen Gier, gegen Unterdrückung, für eine erhaltenswerte Zukunft. Aktueller wird es nicht.

Dazu kommt die zutiefst bewundernswerte Leistung aller Beteiligten, wenn es um die Action und epischen Schlachten des Films geht. Viola Davis, Thuso Mbedu, Lashana Lynch, Sheila Atim: Sie alle treten als unbeugsame, zu Recht gefürchtete Kriegerinnen auf – die aber trotzdem zutiefst menschlich sind. Ihnen in sämtlichen Kämpfen, aber auch sanften Momenten beim Schauspielern zuzusehen, ist ein absolutes Fest.

Wer The Woman King verpasst hat, kann das Historienepos jetzt bei Netflix nachholen.

