Eine geheimnisvolle Todesnachricht bringt drei Freundinnen dazu, auf einen verrückten Road-Trip quer durch Irland aufzubrechen. Eine Reise, die alles verändern wird.

Die Thriller-Serie How to Get to Heaven from Belfast auf Netflix von Derry Girls-Schöpferin Lisa McGee bietet in nur acht Folgen alles, was man sich wünschen kann: einen rätselhaften Todesfall, eine turbulente Reise durch atemberaubende irische Landschaften und jede Menge schwarzen Humor.

Darum geht's in How to get to Heaven from Belfast bei Netflix

Belfast, Nordirland: Die Freundinnen Saoirse (Roisin Gallagher), Robyn (Sinead Keenan), Dara (Caoilfhionn Dunne) und Greta (Natasha O'Keeffe) waren als Jugendliche unzertrennlich. Zwanzig Jahre später haben sich Saoirse, Robyn und Dara jedoch von Greta entfremdet und sind in sehr unterschiedlichen Welten zu Hause. Bis die Nachricht von Gretas Tod das verbliebene Trio zu ihrer Beerdigung nach Irland führt.

Hier machen die Frauen eine seltsame Entdeckung: Die Leiche in dem Sarg ist nicht ihre alte Freundin Greta. Schockiert über diese unerklärliche neue Feststellung, begeben sich Saoirse, Robyn und Dara auf eine abenteuerliche Ermittlung, die sie quer durch Irland führt.

In How to get to Heaven from Belfast führt uns durch Irland und bricht mit Klischees

Irland wird als Setting gerne mit gemütlichen Krimis, schrulligen Figuren und geheimnisvoller Atmosphäre verknüpft. Geheimnisse gibt es in der Serie mehr als genug. Schräge Charaktere ebenso. Ansonsten bricht die Erzählung aber auf angenehme Weise mit Klischees. Denn gemütlich ist hier gar nichts.

Kaum haben Saoirse, Robyn und Dara sich mit dem (vermeintlichen) Tod ihrer Jugendfreundin Greta auseinandergesetzt, folgt der nächste Schock: Von Gretas Leiche fehlt jede Spur. Und das ist nur der Anfang. Plötzlich werden sie Ziel eines perfiden Mordanschlags und müssen um ihr Leben fürchten.

Bald wird deutlich: Die Frauen verbindet mehr als eine nostalgische Freundschaft. Düstere Rückblenden aus ihrer Jugend lassen vermuten, dass es in ihrer Vergangenheit ein Geheimnis gibt, das niemals ans Licht kommen sollte – und sie jetzt eingeholt hat.

How to get to Heaven from Belfast hebt sich angenehm von üblichen Thrillern ab

In der Serie jagt ein Rätsel das nächste. Gleichzeitig spielt sie offensiv mit dem Charme der 2000er. Genau jener Zeitraum, in dem Saoirse, Robyn, Dara und Greta miteinander verbunden waren. How to get to Heaven from Belfast holt an verschiedenen Stellen einen knalligen 2000er-Pop-Soundtrack raus, was die Grundstimmung auflockert.

Die Musik funktioniert auch als Ansage: So gefährlich der Road-Trip sein mag, der bitterböse Humor ist ein ständiger Begleiter. Außerdem hat sich Lisa McGee mit ihren Hauptdarstellerinnen Roisin Gallagher, Sinead Keenan und Caoilfhionn Dunne einen Cast geholt, der einfach Freude macht.

Lisa McGees Thriller funktioniert als perfekter Serien-Snack für zwischendurch, den man bequem durchbingen kann.

How to get to Heaven from Belfast hatte seine Premiere am 12. Februar 2026 auf Netflix und ist dort im Abo enthalten.