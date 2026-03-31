Geheimtipp im Stream: In diesem Film wird ein Urlaubsparadies zur absoluten Hölle

Derzeit streamt in der ZDF-Mediathek ein Coming-of-Age-Film, in dem Teenagerinnen zusammen in ein Urlaubsparadies reisen. Die Reise geht jedoch anders aus als erhofft.

Die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sender erweisen sich mehr und mehr als eine waschechte Alternative zu den gängigen Streaming-Portalen, da auch dort mittlerweile von absoluten Blockbustern hin zu kleinen Arthouse-Filmen und Geheimtipps alles zu finden ist. Das Beste daran ist, dass die Filme ohne Extrakosten gestreamt werden können.

In der ZDF-Mediathek streamt derzeit der hervorragende How to Have Sex, von dem im Kino leider nur viel zu wenige mitbekommen haben.

Streaming-Tipp: Worum geht es in How to Have Sex?

Im Mittelpunkt von How to Have Sex steht die 16-jährige Tara, die ihren Sommerurlaub auf Kreta mit ihren beiden besten Freundinnen verbringt. Gemeinsam gehen sie dort viel feiern und bandeln mit einer weiteren, vorwiegend männlich geprägten Jugendgruppe an.

Da Tara die letzte Jungfrau von den drei Freundinnen ist, sieht sie sich unter Druck gesetzt, in diesem Urlaub ihr erstes Mal zu erleben. Doch die Zeit in der Sonne soll sich im weiteren Verlauf des Films in einen Albtraum für sie verwandeln.

An dieser Stelle muss eine Triggerwarnung ausgesprochen werden, da How to Have Sex Themen wie sexuellen Missbrauch und Vergewaltigung thematisiert und auch darstellt.

Der Film ist das Spielfilmdebüt der Regisseurin Molly Manning Walker und in der Hauptrolle befindet sich die großartige Mia McKenna-Bruce (demnächst in den Beatles-Biopics dabei). In weiteren Rollen sind unter anderem Shaun Thomas (A Knight of the Seven Kingdoms) und Samuel Bottomley (Get Duked!) zu sehen.

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Warum How to Have Sex ein wichtiger Film ist

Mit How to Have Sex ist Walker ein enorm authentischer Film gelungen, der ungeschönt die tragischen Folgen des sozialen und damit einhergehenden selbstgemachten Drucks zum Thema Sexualität darstellt. Der Film fühlt sich durchgängig sehr nah an der Realität an, wodurch von vornherein eine emotionale Bindung zur Protagonistin möglich wird.

Umso schmerzhafter ist es, dabei zuzusehen, welche Unsicherheiten dieser enorme Druck bei Tara auslöst und wie exakt diese Unsicherheiten auf erschreckendste Art und Weise ausgenutzt werden. Diese Authentizität und Dringlichkeit hat der Film den stark geschriebenen Dialogen und der Powerhouse-Performance von McKenna-Bruce zu verdanken.

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Glücklicherweise ist How to Have Sex jedoch auch kein einseitiger Film, der es bloß darauf absieht, die Schattenseiten von Intimität darzustellen. Immer wieder existieren neben den Schreckensszenarien auch wirklich schöne Momente, in denen vorwiegend einfühlsame Begegnungen auf Augenhöhe stattfinden dürfen. Dieser inhaltliche Kontrast findet sich auch auf der bildlichen Ebene wieder, wenn die traumhaft schöne Landschaft Kretas auf die vermüllten Touristengebiete mitsamt ihren Clubs trifft.

Für Fans von echtem, unromantisiertem Adoleszenzkino ist How to Have Sex in der ZDF Mediathek ein absoluter Geheimtipp.