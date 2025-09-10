"Gehen alle Alarmglocken an": Sommerhaus der Stars-Fans gehen mit diesem Paar hart ins Gericht

Das Sommerhaus der Stars hat wieder seine Türen geöffnet und die ersten achten Paare sind bereits eingezogen. Eines davon fällt bei den Fans besonders negativ auf.

In diesem Jahr lädt RTL zum 10. Mal in Das Sommerhaus der Stars ein und feiert 2025 die Jubiläumsstaffel. In der ersten Folge sind acht Paare in die Horror-WG eingezogen und die ersten Auseinandersetzungen lassen nicht lange auf sich warten. Doch ein Paar fällt mit seinem Verhalten bei den Fans besonders auf.

Das Sommerhaus der Stars: Bei diesem Paar ist Harmonie Fehlanzeige

Schon im Vorstellungsvideo von Edda und Micha wird deutlich, die beiden sind nicht das harmonischste Pärchen. Während Edda ihrem Partner immer wieder vorwirft, seine Aktionen seien "cringe", hat Micha ein Problem mit Eddas Influencerinnen-Job. Er bemängelt, dass die beiden nie Zeit zu zweit hätten, sondern immer nur Content drehen würden.

Auch nach dem Einzug ins Sommerhaus wird die Stimmung zwischen den beiden nicht gerade besser. Alles, was Micha macht, scheint Edda zu nerven und aufzuregen und Micha weiß genau, was seine Freundin ärgert und hakt dort besonders nach. Der Streit der beiden geht sogar so weit, dass sie sich am Ende der Episode fragen, ob sie überhaupt noch ein Paar sein sollten.

Fans ziehen knallharte Bilanz zu Edda und Micha

Auch den Zuschauer:innen blieben die Unstimmigkeiten innerhalb der Beziehung zwischen Edda und Micha nicht verborgen. Sie rechnen auf Instagram knallhart mit dem Pärchen ab. Während viele Eddas Verhalten anstrengend finden, wird Micha von anderen auch zur Rechenschaft gezogen:

"Ja, Edda ist auch anstrengend, aber ihr Typ ist so eine Red Flag."

" Edda und Micha trennen sich noch in der Show , sie ist ganz schlimm."

"Poah, Edda und Micha gehen ja gar nicht. Noch nie ein Paar gesehen, das so unharmonisch ist. "

"Bei Micha gehen bei mir alle Alarmglocken an. Gaslighting. Edda lauf!"

"Edda & Micha sind wirklich ganz ganz komisch zusammen. Man merkt einfach, wie sie ihren gesamten Selbstwert darauf basiert, wie sie von fremden Menschen wahrgenommen wird."

Wann läuft Das Sommerhaus der Stars?

Das Sommerhaus der Stars startet am 16. September um 20:15 Uhr bei RTL. Bereits eine Woche im Voraus kann die jeweilige Folge auf RTL+ gestreamt werden. Hier ist die erste Episode bereits verfügbar. Eine neue Folge wird jeden Dienstag ausgestrahlt.