"Gehirn funktioniert nur noch eingeschränkt": Lost-Star Evangeline Lilly spricht erstmals über Folgen ihres schweren Sturzes

Letztes Jahr ist Lost- und Marvel-Star Evangeline Lilly schwer gestürzt. Zum Beginn von 2026 hat sie jetzt die Folgeschäden öffentlich gemacht und in einem Video zu ihren Fans gesprochen.

Als Kate Austen im Serien-Hype Lost wurde Schauspielerin Evangeline Lilly weltberühmt. Letztes Jahr ist die gebürtige Kanadierin im Mai auf ihrem Wohnort Hawaii schwer gestürzt und dabei mit dem Kopf auf einen Felsen geprallt. Jetzt hat sich Lilly zu einem Gehirnscan geäußert, der bei ihr durchgeführt wurde, und über die Folgen gesprochen.

Lost-Star Evangeline Lilly arbeitet mit ärztlicher Hilfe an Hirnschaden

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schauspielerin laut Variety selbst ein kurzes Video, in dem sie über die Ergebnisse ihres Gehirnscans spricht. Dabei sagt sie, dass fast alle Bereiche ihres Gehirns "nur noch eingeschränkt funktionieren" würden. Lilly hat durch den Sturz 2025 also einen dauerhaften Hirnschaden davongetragen.

Hier könnt ihr das Video von Evangeline Lilly auf Instagram schauen:

Im weiteren Video gibt sie sich optimistisch:

Jetzt muss ich der Sache mit den Ärzten auf den Grund gehen und mich dann an die schwierige Aufgabe machen, das Problem zu beheben. Darauf freue ich mich nicht, weil ich das Gefühl habe, dass ich nichts anderes tue als hart zu arbeiten. Aber das ist okay. Meine kognitiven Beeinträchtigungen seit dem schweren Trauma haben mir geholfen, zur Ruhe zu kommen und das Jahr 2025 entspannter ausklingen zu lassen.

Evangeline Lilly hat bereits Abstand vom Schauspielgeschäft genommen

Neben ihrer Hauptrolle in Lost ist Evangeline Lilly außerdem als Hope van Dyne aka Wasp in den Ant-Man-Filmen aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) sowie als Tauriel in den Hobbit-Verfilmungen von Peter Jackson bekannt. Neben ihrer Arbeit vor der Kamera ist sie seit 2014 als Autorin der Kinderbuchreihe The Squickerwonkers tätig.

Gegenüber Variety sprach Lilly 2024 bereits darüber, ihre Schauspielkarriere vorerst beenden und von Hollywood Abstand nehmen zu wollen. Im Gespräch stellte sie sich zehn Jahre in der Zukunft als Schauspielerin im Ruhestand mit einer Familie vor.