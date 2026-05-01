Geht das Scrubs-Revival weiter? Die Diagnose zum Schicksal der zurückgekehrten Kultserie ist endlich da

Die neue Scrubs-Staffel begeistert aktuell auf Disney+ in Deutschland und ist in den USA sogar schon komplett. Dort hat der Sender ABC jetzt auch entschiede, ob es mit einer weiteren Season weitergehen wird.

Diagnose: verlängert! Scrubs-Fans können endlich aufatmen, denn nachdem die 1. Staffel des Kultserien-Revivals in den USA abgeschlossen wurde, hat der Sender ABC sich nun für eine weitere Season mit J.D. (Zach Braff), Turk (Donald Faison) und Elliot (Sarah Chalke) aus dem Sacred Heart Hospital entschieden.

Eine große Fragen bleibt aber noch offen:

Scrubs-Revival erhält 2. Staffel: Wird die wieder länger wie früher?

Die 10. Scrubs-Staffel erwies sich in der vergangenen TV-Season als erfolgreichste Comedy des Senders ABC und holte laut Hollywood Reporter sogar im linearen Fernsehen eine ganz ordentliche Zuschauerschaft von 11 Millionen nach der Premiere des Auftakts. Fans im Subreddit sind natürlich erfreut über die gute Nachricht, wünschen sich zum Teil aber, dass die kommende Season nicht nur neun Episoden umfasst, sondern zu alter Länge von um die 20 Folgen zurückkehrt. Infos dazu gibt es bisher noch nicht.

Fest steht bislang nur, dass der Kern-Cast zurückkehren wird, Serienschöpfer Bill Lawrence als Produzent zurückkehrt und auch Showrunnerin Aseem Batra scheint ihren Job noch zu haben. Darüber hinaus deutete man bereits zu Beginn der Revival-Staffel an, dass man auch noch den letzten fehlenden Charakter aus der Originalserie Scrubs - Die Anfänger zurückbringen möchte, wenn möglich: Dr. Kelso, gegebenenfalls erneut gespielt vom mittlerweile 85-jährigen Ken Jenkins.

In Deutschland ist die 1. Staffel des Scrubs-Revivals übrigens noch nicht komplett. Auf Disney+ gehen die Folgen mit etwas Verspätung jeden Mittwoch online, wo noch die abschließenden Episoden 7 bis 9 ausstehen.

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