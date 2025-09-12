"Geht hart zur Sache": Reacher-Star Alan Ritchson verspricht beste Kampfszene der Serie für Staffel 4

Wer dachte, dass Staffel 3 von Reacher den absoluten Höhepunkt der Serie in puncto Kampfszenen bot, hat sich wohl getäuscht: Laut Alan Ritchson setzt Season 4 diesbezüglich noch einen drauf.

Die Action-Serie Reacher entpuppte sich bei ihrem Start vor über drei Jahren als einer der größten Volltreffer für Amazon Prime Video. Mit jeder ihrer drei bisherigen Staffeln gewann die Roman-Adaption an Beliebtheit dazu. Das dürfte zum einen am charismatischen und optisch perfekt auf die Vorlage passenden Hauptdarsteller Alan Ritchson liegen, zum anderen aber auch an den wuchtig-mitreißend inszenierten Kampfszenen der Serie.

Diese gehören natürlich zur DNA von Reacher und beeindrucken oftmals mit ihrer krachenden Härte. Als bisherige Sternstunde gilt in dieser Hinsicht das Duell zwischen Reacher und dem schurkischen Giganten Paulie (Olivier Richters) in Staffel 3, dessen Dreh sogar dafür sorgte, dass Ritchson für 36 Stunden bewusstlos war.

Diesen Höhepunkt scheint die derzeit in Produktion befindliche vierte Staffel aber anscheinend noch zu toppen, wie der Reacher-Star nun höchstpersönlich versprach.

Alan Ritchson kündigt besten Reacher-Kampf überhaupt für Staffel 4 an

Denn kürzlich teilte Ritchson bei Instagram ein stylishes Foto von den Dreharbeiten zu Staffel 4 und schrieb dazu:

Wir haben vielleicht gerade den besten Kampf aller Zeiten bei Reacher gedreht, und das will etwas heißen, denn jeder Kampf vor dieser Staffel fühlte sich genauso an. In Staffel 4 geht es hart zur Sache.

Diese Aussage schraubt die Erwartungshaltung der Fans sicherlich noch weiter nach oben, auch wenn die Messlatte bereits sehr hoch liegt. Die von Ritchson vor ein paar Wochen präsentierte Verletzung, die er sich am Staffel 4-Set zuzog, scheint seine enthusiastische Ankündigung jedoch zu bestätigen.

Aber ob nun "bester Kampf aller Zeiten" oder nicht: Knallharte Action ist bei Reacher zweifellos garantiert.

Mehr Reacher-News:

Wann startet Reacher Staffel 4 bei Amazon Prime?

Staffel 4 hat bislang noch keinen festen Starttermin. Wir gehen aktuell jedoch davon aus, dass im Spätsommer oder Herbst 2026 die neuen Folgen bei Amazon Prime Video erscheinen. In diesen gerät Reacher in ein riesiges Komplott, als sich eine Pentagon-Mitarbeiterin vor seinen Augen das Leben nimmt.

