Fatih Akin und Eren M. Güvercin über Geister: "Wir zielen auf Perfektion und landen irgendwo anders. Und dort, wo wir landen, entsteht der Film"

Anlässlich des Kinostarts von Geister haben wir mit Regisseur Fatih Akin und Hauptdarsteller Eren M. Güvercin über die Entstehung des außergewöhnlichen Liebesdramas gesprochen.

Fatih Akin hat schon viele Hamburg-Filme gedreht, doch keiner fühlt sich so an wie seine neueste Regiearbeit, Geister. Verschwunden ist das raue Pflaster der Hafenstadt. Selbst wenn wir mit den Figuren durch einsame, nächtliche Straßen spazieren, liegt ein magischer Schimmer über den Bildern, der in den Bann zieht. Und dann führen alle Wege zum Fernsehturm, der über all die funkelnden Lichter ragt.

Geister erzählt jedoch nicht nur von einer Stadt, sondern auch von zwei jungen Menschen, die sich in ihr begegnen: Farasha (Mariam Dawoud) und Faris (Eren M. Güvercin) haben gerade ihr Abitur gemacht und stehen vor dem Beginn eines neuen Kapitels ihres Lebens. Ein verheerender Unfall rammt jedoch direkt wieder einen Keil zwischen die beiden, sodass sie sich fortan nur noch in Träumen begegnen können.

Seit einer Dekade trägt Fatih Akin diese übernatürliche Liebesgeschichte mit sich herum. Warum es so lange gedauert hat und wie der Film seine jetzige Form angenommen hat, verrät er uns zusammen mit seinem Hauptdarsteller Eren M. Güvercin im Interview. Es geht um die Entstehung von Geister, die Dreharbeiten auf dem Hamburger Fernsehturm und den Einfluss von Alfred Hitchcocks Meisterwerk Vertigo.

Moviepilot: Fatih, ich habe noch nie einen Film von dir gesehen, der sich wie Geister anfühlt. Wie bist du auf dieses Projekt gekommen?

Fatih Akin: Ich war vor zehn Jahren in einer Lebenskrise. Ich hatte einen Film mit Pauken und Trompeten in den Sand gesetzt und zweifelte an allem, vor allem an meinem Talent. Mir war klar, dass ich mir etwas Neues einfallen lassen musste. Ich hatte meiner Frau gerade erzählt, dass ich einen Film brauche, egal welchen, um mich aus diesem Loch herauszuholen. Mein Sohn, der damals zehn Jahre alt war, hatte das wohl mitbekommen und sagte: "Ich habe eine Idee für dich. Mach doch einen Film über zwei Freunde, von denen einer ein Gespenst ist." Ich dachte: "Wow, das ist gut gepitcht!"

Daraufhin bin ich zu Ruth Toma gegangen, einer Autorin, mit der ich unter anderem an Solino zusammengearbeitet hatte. Ich dachte, ich könne keinen Kinderfilm schreiben, aber vielleicht könnte sie es. Damit begann eine zehnjährige Reise: die Arbeit an Geister. Der Film, der mich letztlich aus meiner Krise gerettet hat, war allerdings nicht Geister, sondern Tschick. Mitten in der Drehbucharbeit an Geister kam das Angebot, Tschick zu drehen. David Wnendt hatte keine Zeit, in sechs Wochen sollte gedreht werden, und man suchte einen Regisseur. Dieser Film hat mich damals gewissermaßen gerettet.

Willst du verraten, welcher Film dich damals in diese Krise gestürzt hat?

Fatih Akin: Das war The Cut. Ich glaube nach wie vor, dass es ein ehrlicher, ambitionierter Film war. Aber hey, jeder haut mal einen Film in den Sand. Es wäre gut, wenn es nicht zu viele wären. Aber das war der erste Film, bei dem mir das in diesem Ausmaß passiert ist – schon der Ansatz war falsch. Ich wollte mit einem Film die Welt verändern. Aber man verändert nicht die Welt mit Filmen. Man dreht Filme. Das musste ich erst lernen.

Im Nachhinein war es trotzdem die richtige Entscheidung, denn ich bin Filmemacher from the heart. Es gehört dazu, dass man scheitert. Aber dann steht man auch immer wieder auf. Wie Rocky sagt: "Es ist nicht wichtig, wie hart du zuschlägst, sondern wie viel du einstecken kannst und trotzdem weitermachst."

Blickst du heute ein bisschen zufriedener auf The Cut?

Fatih Akin: Nein.

Das finde ich spannend. Wenige Filmschaffende reden so offen darüber, dass sie mit einem ihrer Filme so unzufrieden sind.

Fatih Akin: Ich hätte es besser machen können, ja, besser machen müssen. Aber ich finde es gut, wenn man das so wahrnimmt. Irgendwann werde ich mir Geister ansehen und sagen: "Das, das und das hätte ich anders machen müssen." Bei den meisten meiner Filme würde ich im Nachhinein einiges anders machen. Auch Gegen die Wand würde ich heute anders drehen. Zu viele Close-ups. Das ist auch völlig in Ordnung. Was wir machen, ist nicht perfekt. Aber wir streben nach Perfektion. Wir zielen auf Perfektion und landen irgendwo anders. Und dort, wo wir landen, entsteht der Film. So ist auch das Leben. Das ist ehrlich. Und das Publikum honoriert diese Ehrlichkeit – oder eben nicht.

Eren, wie bist du zu Geister gekommen? Ich nehme an, du warst vor zehn Jahren noch nicht in das Projekt involviert.

Eren M. Güvercin: Nein, da war ich erst 14. [lacht] Ich kam zu Geister, indem ich in meine E-Mails geschaut habe. Also eigentlich hatte mich meine Agentin angerufen und gesagt: "Schau in deine E-Mails." Ich habe die Nachricht geöffnet und das Drehbuch gelesen. Währenddessen war Fatih schon am Telefon. Ich sollte ein Tape einschicken, hatte mir aber keine großen Hoffnungen gemacht. Ich dachte: "Vermutlich kommt sowieso eine Absage." Und dann ist genau das Gegenteil passiert. Ich glaube, ich war bei vier oder fünf Castings. Irgendwann dachte sich Fatih wohl: "Na gut, den nehmen wir."

Wie sehr hat sich der Film im Lauf der Zeit geändert? Habt ihr Faris jetzt gemeinsam neu entwickelt, als das Casting feststand?

Fatih Akin: Wir haben nie aufgehört, an Geister zu arbeiten. Die Figuren wurden mit der Zeit älter – fast so, als wären es meine eigenen Kinder. Und auch die Interessen älterer Kinder verlagern sich. So wurde aus der ursprünglichen Idee nach und nach der Film, den wir heute haben. Im Kern ist es aber immer noch dieselbe Idee. Ursprünglich ging es um eine übersinnliche Beziehung zwischen zwei Freunden, zwei Jungs. Jetzt ist daraus eine Liebesgeschichte geworden. Ich habe mich bei der Entwicklung stark an der Welt meiner Kinder orientiert. Im Kern ist es dasselbe, aber im Detail ein bisschen anders.

Eren M. Güvercin: Wir haben während des Castingprozesses und danach viele Gespräche darüber geführt, wer Faris ist oder wer er sein könnte. Ich hatte immer das Gefühl, dass Fatih etwas in mir gesucht hat, das ich vielleicht auch in die Figur einbringen könnte. Jetzt stecken auch bestimmte Aspekte von mir in Faris.

Fatih Akin: Tatsächlich habe ich Eren besetzt, weil ich seine Persönlichkeit und seine Biografie spannend fand – also den Menschen, der er heute ist. Natürlich erschafft man gemeinsam einen Charakter. Aber Schauspielerinnen und Schauspieler bringen immer einen Koffer mit: den Koffer ihres Lebens. Und in diesen Koffer kann ich hineinschauen. Ich sehe etwas, das mir gefällt, und noch etwas, das mir gefällt. Vielleicht sollten wir das in den Film einbauen. Es gibt aber auch Grenzen. Im Arbeitsprozess sagt dann jemand: "Das möchte ich nicht." Dann respektiert man das. So entsteht nach und nach eine Figur. Auf dem Papier ist sie zunächst nur ein Charakter. Zum Leben erweckt wird sie erst durch die Schauspielerinnen und Schauspieler.

Ein weiterer Hauptdarsteller des Films ist der Hamburger Fernsehturm. Er wirkt wie das heimliche Gravitationszentrum der Geschichte. Was hat euch immer wieder dorthin zurückgezogen?

Fatih Akin: Einer der Produzenten des Films, Herman Weigel, sagte irgendwann, wir bräuchten einen Ort, an dem sich die Figuren kennenlernen. Und dieser Ort müsse auch der Schauplatz des Showdowns sein. Der Ort sei wichtig, meinte er. Herman ist Münchner, kein Hamburger. Als er das sagte, schaute ich aus dem Fenster – und sah den Fernsehturm. Da dachte ich: "Ich glaube, ich weiß, was wir machen."

Das Tolle am Hamburger Fernsehturm ist, dass man ihn, ähnlich wie den Alex in Berlin, von fast überall aus sehen kann. Wenn der Turm die Figur an die andere erinnert, an ihre Begegnung, ist diese Person dadurch immer präsent. Das war die Idee dahinter. Und als Hamburger weiß ich: Es haben erstaunlich wenige Leute dort gedreht. Eigentlich komisch, oder? Manchmal sehen die Menschen nicht, was direkt vor ihrer Nase liegt.

Außerdem gibt es diese Regel: Jeder gute Großstadtfilm braucht eine Szene auf einem Dach. Der Pate II hat eine Dachszene, Mean Streets, Departed, Wie ein wilder Stier – überall gibt es diese Momente hoch über der Stadt. Da wird geheiratet, da wird gestritten, da passiert etwas Entscheidendes. Großstadtfilme brauchen Dachszenen. Wenn ich jetzt also den ultimativen Hamburg-Film machen will, darf das höchste Dach der Stadt nicht fehlen. Und das ist wahrscheinlich das Dach des Fernsehturms.

Konntet ihr direkt auf dem Fernsehturm drehen?

Eren M. Güvercin: Wir haben eine Sequenz auf dem Fernsehturm gedreht, in der ich aus einer Luke heraussteigen durfte – beziehungsweise eine Traverse hinaufgehen konnte. Als ich die Luke öffnete, hat man zuerst gar nicht die Skyline gesehen. Vielmehr hat mich dieser wahnsinnig starke Wind beschäftigt. Es war bewölkt und dunkel. Von unten hörte ich nur Fatihs Stimme: "Einen Schritt höher. Noch einen Schritt höher." Dann schaue ich ein bisschen zur Seite und sehe ganz Hamburg. Das war schon geil.

Und wie sah das dann im Studio aus?

Eren M. Güvercin: Das war ein riesiges Set und ich muss gestehen, ich habe starke Höhenangst. Wenn kein Gitter vor mir ist, bekomme ich sehr schnell Höhenangst. Wenn ein Gitter da ist, fühle ich mich sicher und kann alles machen. Als wir diese Sequenz im Studio gedreht haben, sollte ich nach oben gehen, während alle auf mich schauten. Da habe ich erst einmal fünf Minuten damit verbracht, zu überprüfen: Bin ich sicher? Werde ich sterben? Das sind zehn Meter. Das ist sehr hoch. Und Fatih steht unten mit einem Megafon und fragt nur so: "Yo, bist du ready?"

Ich musste in dem Moment an Der Himmel über Berlin denken, wenn Bruno Ganz von oben auf die Stadt blickt. War das ein Referenzpunkt für euch?

Fatih Akin: Das haben jetzt echt schon sehr viele Menschen gesagt. Und ja, ein Stück weit stimmt das. Unsere eigentlichen Hauptmotive waren aber japanische Animes. Wir haben uns gefragt: "Wie könnte man einen Anime als Realfilm umsetzen? Wie müsste das aussehen? Welche Farben bräuchte man? Wie müsste man die Bilder kadrieren?" Außerdem war Alfred Hitchcocks Vertigo ein wichtiger Film.

Wie genau passt der ins Bild?

Fatih Akin: Als ich wieder angefangen habe, mich mit Geister zu beschäftigen, war gerade das Hitchcock-Jahr und viele seiner Filme liefen restauriert im Kino. Ich kenne alle seine Filme, aber die wenigsten hatte ich tatsächlich auf der Leinwand gesehen. Vertigo ist einer meiner Lieblingsfilme von ihm. Ich bin also ins Kino, ohne mir viel dabei zu denken. Ich wollte mir einfach Vertigo ansehen. Und plötzlich dachte ich: "Das ist ja Geister! Die Hauptfigur verliebt sich in eine Tote – genau wie in meinem Film."

Bis dahin hatte ich immer gedacht, Geister könnte überall spielen. Hamburg war nicht besonders wichtig. Der Film hätte genauso gut in Aachen spielen können. Aber als ich Vertigo sah und merkte, wie wichtig San Francisco für den Film ist – als romantischer Ort, mit seinen Friedhöfen und der Golden Gate Bridge –, war mir klar, dass ich Hamburg auf eine ähnlich romantische Weise erzählen muss. In meinen bisherigen Filmen hatte ich diese Seite der Stadt kaum gezeigt. Jetzt bot sich die Möglichkeit dazu.

Darüber hinaus spielt in Vertigo auch das Motiv der Höhenangst eine wichtige Rolle, genauso wie die Musik – die Musik von Bernard Herrmann, der wiederum von Richard Wagner beeinflusst wurde. Sein Liebesthema ist etwas, das man heute im Film kaum noch hört. Heutzutage komponiert man nicht mehr so schwelgerische, beinahe klebrige Liebesthemen. Damals, in den Fünfzigern, war das anders. Ich wollte daraufhin einen modernen Film machen und ihn mit altmodischer Musik verbinden.

Und dann hast du auch noch den Vertigo-Effekt eingesetzt, als Faris im Baumarkt den Cutter kauft. Warum ausgerechnet in dieser Szene?

Fatih Akin: Ich mag diese Kontra-Zoom-Geschichten ganz gerne. Man braucht allerdings das richtige Motiv, um so etwas umzusetzen. Damit der Effekt funktioniert, sind ein klarer Vordergrund und ein klarer Hintergrund notwendig. Ich wollte es auf keinen Fall digital herstellen. Da hat der Gang im Baumarkt sehr gut gepasst. In diesem Moment passiert aus psychologischer Perspektive gerade sehr viel mit Faris. Als ich die Pfosten im Baumarkt sah, war mir sofort klar, dass sie perfekt für den Effekt und die Szene sind.

Geister läuft seit dem 5. November 2026 in den deutschen Kinos.