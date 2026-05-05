Gen Z macht Film-Fans Hoffnung: Junge Leute gehen wieder mehr ins Kino, sagt neue Studie

Eine internationale Umfrage zeigt, dass junge Leute keineswegs nur noch an Online-Inhalten und Streaming interessiert sind. Das Kino bleibt auch für Gen Z ein wichtiger Kulturort, der sich jedoch in Gefahr befindet.

"Die jungen Leute heutzutage" ... sind oft ganz anders drauf, als ältere Generationen ihnen nachsagen. Das gilt auch für Unter-25-Jährige der Gen Z, die jetzt im Rahmen einer großen internationalen Studie der Global Cinema Federation (GCF) mit Aussagen zu Kinobesuchen überraschen. Nur noch Netflix und TikTok mit dem Smartphone streamen? Nö.

Neue Studie: Gen Z geht wieder mehr ins Kino

Laut einer Pressmitteilung der AG Kino kam bei der Studie der GCF Folgendes heraus: 78 Prozent der Befragten unter 25 Jahren gaben an, gleich oft oder sogar noch häufiger ins Kino zu gehen als noch vor einem halben Jahr. Das ist ein Anstieg von 15 Prozent. Aber es wird noch erfreulicher: 73 Prozent gaben an, Kinobesuche seien wichtig für das Wohlbefinden und 59 Prozent empfehlen sie aktiv weiter.

Passend dazu stellte die AG Kino hierzulande im ersten Quartal dieses Jahres erstmals erholte Besuchszahlen auf Pre-Pandemie-Niveau fest.

Vielleicht am Erstaunlichsten: Nur 7 Prozent (!) aller Befragten gaben an, Filme lieber zu Hause statt auf der Kinoleinwand zu sehen. Bei aller Zuversicht der Studie bestehen aber auch Gefahren für die Kinokultur, gegen die man entschieden vorgehen müsste.

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Kurze Auswertungsfenster, KI und Marktmonopole bedrohen das Kino

Filme landen nach ihrer Premiere immer schneller auf Streaming-Plattformen, was den größten Dämpfer für Kinobesuche versursacht. So belegt die neue Studie: Im Schnitt gehen die Leute aus diesem Grund 2,2-mal weniger ins Lichtspielhaus, bei sehr kurzen Auswertungsfenstern sogar 3,1-mal weniger. Ein Problem besonders in Deutschland, wo längere Kinoauswertungen nicht wie etwa wie in Japan, der Schweiz und Frankreich geregelt sind. Dort genießen die Kulturstätten einen besonderen Schutz.

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Weitere Gefahren lauern durch KI und monopolisierende Marktkonsolidierung wie die drohende Fusion von Warner Bros. und Paramount. Christian Bräuer von der AG Kino warnt:

Kinos sind in ihren lokalen Gemeinschaften tief verwurzelt – als Kulturorte, Treffpunkte und Orte demokratischer Öffentlichkeit. In Zeiten wachsender Polarisierung und gesellschaftlicher Vereinsamung sind sie einer der wenigen verbliebenen kollektiven Räume. Um diese Arbeit weiter fortführen zu können, brauchen sie verlässliche Rahmenbedingungen.

Ein Schutzmechanismus gegen das Kinosterben in Deutschland war bis zum letzten Jahr die staatliche Förderung durch das Zukunftsprogramm Kino, das Sparmaßnahmen der Regierung zum Opfer gefallen ist. Bei allem Kulturpessimismus ist aber wenigsten festzuhalten: The kids are all right.