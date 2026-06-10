"Generationsprägendes Erlebnis": Erste Reaktionen zu Toy Story 5 feiern die neue Hauptfigur der Reihe

Lachen, Tränen und jede Menge Herz: Die ersten Kritiken zu Toy Story 5 schwärmen vom emotionalen Abenteuer. Dabei wird eine altbekannte Figur gelobt, die endlich ihre Hauptrolle bekommt.

Mit Toy Story 3 schuf Pixar eine Fortsetzung, die bei Kritiker:innen und Fans sogar mehr gefeiert wurde als das Original. Auch bei unserer Community gehört er zu den besten Pixar-Filmen. Doch kann das Studio mit Toy Story 5 wieder einen Hit landen oder ist das Franchise nach 30 Jahren auserzählt? Erste Reaktionen der Pressevertreter:innen liefern eine klare Antwort und überschütten den Animationsfilm mit Lob.

Begeisterte erste Reaktion zu Pixars Toy Story 5

Toy Story 5 bringt die beliebten Spielzeuge der vorherigen Teile zurück. Doch die neue Hauptfigur ist weder Woody noch Buzz Lightyear, sondern die Cowboy-Puppe Jessie. Das kommt bei den ersten Zuschauenden richtig gut an und liefert frischen Wind. Den gibt es aber auch durch das Kindertablet Lilypad, das der eingespielten Truppe ganz schön Konkurrenz macht.

Doch Toy Story 5 erzählt nicht plakativ die Geschichte von den guten alten Spielzeugen gegen die böse Technologie. Stattdessen wird das Thema nuanciert behandelt. Was bleibt, ist eine Geschichte über menschliche Nähe, Freundschaft und persönliche Verbindungen. Laut den ersten Reaktionen, die das Branchenblatt Variety gesammelt hat, setzt Toy Story 5 wieder auf eine emotionale Wucht.

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Pixars Toy Story 5 ist ein GENERATIONSPRÄGENDES Erlebnis und genau die Geschichte, die wir im Moment brauchen. Pixar liefert einmal mehr einen bedeutungsvollen, bewegenden und meisterhaft gemachten Film ab, den man gesehen haben muss. Conan als Smarty Pants ist eine der besten TS-Figuren aller Zeiten. Das ist Jessies Geschichte; und unser Sheriff weiß ebenfalls zu glänzen.

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Toy Story 5 wirkt zu Beginn etwas unzusammenhängend, da mehrere unterschiedliche Handlungsstränge aufgebaut werden. Doch am Ende zahlt sich das alles mit einem phänomenalen dritten Akt aus, der voller Herz und Humor steckt, wie man es von Pixar erwartet. Absolut erstklassig. Ich habe gelacht, ich habe geweint, ich habe den Film geliebt.

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Toy Story 5 beweist, dass dieses Franchise noch jede Menge emotionales Neuland zu erkunden hat. Der Film liefert einen aktuellen und überraschend treffenden Blick auf unsere Beziehung zur Technologie. Joan Cusack liefert eine herausragenden Sprechrolle. Eine kleine Warnung, ihr werdet die Tablets eurer Kinder zerstören wollen.

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Ich freue mich sehr sagen zu können, dass TOY STORY 5 ein voller Erfolg ist. Dass Jessie die Hauptfigur ist, verleiht dem Film eine mitreißende Energie, und der Konflikt zwischen Spielzeug und Technologie ist deutlich vielschichtiger, als man erwarten würde. Außerdem vertritt der Film klar die Haltung, dass persönliche zwischenmenschliche Beziehungen für die Entwicklung von Kindern von entscheidender Bedeutung sind.

Wann und wo kann man Toy Story 5 sehen?

Die Spielzeuge stürmen schon bald die große Leinwand. Toy Story 5 startet bereits ab dem 18. Juni 2026 in den deutschen Kinos. Mit den überwiegend euphorischen ersten Stimmen könnte Pixar eine Fortsetzung gelungen sein, die dem Ruf der legendären Reihe gerecht wird.