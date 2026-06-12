Habt ihr die perfekte neue Mystery-Serie für Stephen King-Fans schon auf dem Schirm? Jetzt ist sogar Staffel 2 gesichert

Apple TV hat eine hochkarätige und hochgelobte Serie im Programm. Der Mystery-Thriller, der vor allem bei Stephen King ankommen müsste, wurde jetzt um eine 2. Staffel verlängert.

Das Serien-Highlight Widow's Bay von Apple geht weiter

Widow's Bay erleidet genau dasselbe Schicksal wie viele andere Apple-Produktionen: Es dauert oft eine ganze Weile, bis zu genug Menschen durchgedrungen ist, dass wir es hier mit einer wirklich guten Serie zu tun haben. Helfen könnte hier auf jeden Fall, dass der Mystery-Spaß

Wir haben vor Kurzem erst über Widow's Bay geschrieben, dass es die aktuell beste Serie ist, die niemand schaut. Der Mystery-Thriller ist nicht nur ein Muss für Stephen King-Fans, sondern auch sonst einfach extrem witzig und unterhaltsam. Soll heißen: Das Apple TV-Werk ist nicht nur gruselig, aber eben auch.

Jetzt steht noch vor dem großen Finale der 1. Staffel fest, dass eine Staffel 2 von Widow's Bay kommt, wie zum Beispiel Deadline berichtet. Es gibt sogar einen kleinen Mini-Teaser zu der Ankündigung, den ihr euch hier in diesem Video ansehen könnt:

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Bürgermeister Tom Loftis (Matthew Rhys) gibt bekannt, Widow's Bay sei nach wie vor total sicher und bleibe offen für Besucher:innen. Womit wir auch schon beim Thema wären.

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Darum geht's in der Serie Widow's Bay

In dem kleinen Städtchen gibt es eigentlich nicht viel. Nicht einmal Handy-Empfang oder eine stabile Internetverbindung. Dafür aber jede Menge düstere Sagen und Geheimnisse. An die glaubt der frischgebackene Bürgermeister aber nicht, der aus dem Örtchen ein Touristen-Mekka machen will. Dumm nur, dass die ganzen Mythen wohl doch stimmen und einfach wahr sind.

Das erinnert mit der beschaulichen Gemeinde in Neuengland und den kuriosen Gestalten sowie mannigfaltigen Geheimnissen nicht von ungefähr an Stephen King. Aber die Apple TV-Serie setzt nebenbei auch noch auf richtig viel Humor und trifft so einen wirklich einzigartigen Tonfall.

Die 1. Staffel von Widow's Bay läuft seit Ende April wöchentlich bei Apple TV. Am 17. Juni steht mit der letzten und 10. Episode dann das große Staffelfinale an.