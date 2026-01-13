Geniale Streaming-Serie bei Disney+: In dieser Mystery-Serie verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Horror

In dieser Mystery-Serie auf Disney+ erkundet der Inhaber eines Lampengeschäfts mit seiner unheimlichen Kundschaft die gefährliche Schwelle zwischen Leben und Tod.

Die Serie Light Shop auf Disney+ wirft einen Blick ins Jenseits und folgt den Schicksalen von sechs sehr unterschiedlichen Menschen in Seoul. Sie alle haben eine düstere Geschichte zu erzählen, die sie direkt in das mysteriöse Lampengeschäft führt.

Streaming-Tipp bei Disney+: Darum geht’s in Light Shop:

Eine Schülerin stellt fest, dass sie Dinge sehen kann, die außer ihr niemand wahrnimmt. Eine Frau zieht in ein neues Haus und wird von einem bedrohlichen Schatten verfolgt. Eine Krankenpflegerin registriert in einer Klinik unheimliche Gestalten. Ein Polizist beginnt, in einem seltsamen Mordfall zu ermitteln.

Diese und viele andere Geschehnisse nehmen ihren Lauf und verbinden sich auf mysteriöse Weise in einem Glühbirnen- und Beleuchtungsgeschäft, das die makabre Schwelle zwischen unserer und der nächsten Welt darstellt.

Eine spannende Geistergeschichte, die das Schicksal verschiedener Menschen in Seoul verknüpft.

Light Shop ist eine einzigartige Mystery-Serie, die Wärme und Angstschauer gleichzeitig mitbringt

Die Comicvorlage für Light Shop lieferte der Autor Kang Full, dessen Serie Moving ebenfalls erfolgreich verfilmt wurde (und im selben Serien-Universum angesiedelt ist). Wer in die düstere Zwischenwelt von Light Shop eintaucht, sollte auf Adrenalinschübe gefasst sein, aber auch darauf, die ein oder andere Träne zu vergießen.

Die Figuren sind liebenswert-skurril angelegt und wachsen einem in wenigen Folgen ans Herz. Hierbei wäre besonders die Krankenpflegerin Kwon Young-ji (Bo-young Park) zu nennen, die nach einer Nahtoderfahrung einen besonderen Draht zur Geisterwelt hat. Dies führt zu unheimlichen Begegnungen, da sie auf einer Intensivstation tätig ist.

Der Horror ergibt sich weniger aus heftigen Schockmomenten, sondern vielmehr aus kleinen, stilleren Augenblicken, die für solide Gänsehautschauer sorgen. Denn wer lebendig und wer tot ist, lässt sich nicht immer eindeutig feststellen. Immerhin ist Light Shop eine Serie, die in einer unheimlichen Grauzone dazwischen spielt.

Die Mystery-Serie Light Shop bei Disney+ erzählt eine intelligente Geschichte, die zu überraschen weiß

Die Serie funktioniert über weite Strecken nach dem klassischen Mystery-Box-Konzept: Während wir als Zuschauer:innen den einzelnen Figuren durch Seouls nächtliche Straßen folgen, realisieren wir Schritt für Schritt, was geschehen ist. Zentraler Handlungsort ist nicht zufällig neben dem Lampengeschäft die Intensivstation eines Krankenhauses.

Mit jeder Folge wird ein neues Puzzlestück aus dem Gesamtbild zusammengetragen. Obwohl Kang Full mit klassischen Horrormotiven spielt – ruhelose Seelen, unheimliche Nebenwirkungen von Nahtoderfahrungen und geisterhafte Zwischenwelten – gelingt es durch geschickte Perspektivenwechsel, die Spannungskurve hochzutreiben.

Noch ein Streaming-Tipp: Ein einmaliger Film, der direkt ins Herz trifft

Wer nach einer Folge bereits glaubt, alles durchschaut zu haben, sollte daher dringend alle acht Folgen ansehen. Denn es wartet die ein oder andere interessante Wendung auf die Kundschaft im Light Shop und das Publikum vor dem Bildschirm.

Light Shop hatte seine Premiere am 4. Dezember 2024 und ist seitdem im Abo von Disney+ enthalten.