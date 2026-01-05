Genialer Rache-Thriller jetzt im Kino: Das furiose Finale dieses ausgezeichneten Films muss man gesehen haben

Seit Donnerstag läuft der Gewinner der Goldenen Palme 2025 in den deutschen Kinos. Worum es in dem hochklassigen Rache-Thriller von Jafar Panahi geht, erklärt dieser Artikel.

Im Mai feierte der Rache-Thriller Ein einfacher Unfall seine Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Cannes, wo er prompt mit dem Hauptpreis des Festivals ausgezeichnet wurde, der Goldenen Palme. Mittlerweile gehört der neue Film des iranischen Regisseurs Jafar Panahis zu den Favoriten bei der kommenden Oscar-Saison und wurde für den Golden Globe nominiert. Dabei verarbeitet der regimekritische Künstler in dem Thriller auch seinen eigenen siebenmonatigen Aufenthalt in einem Teheraner Gefängnis. Seit dieser Woche läuft Ein einfacher Unfall in den deutschen Kinos.

In Ein einfacher Unfall sehnt sich eine Gruppe Fremder nach Rache

Der Thriller beginnt auf einer abendlichen Landstraße, als eine Familie mit ihrem Auto ein Tier rammt. Der Vater, Eghbal (Ebrahim Azizi), betritt nach dem "einfachen Unfall" eine Werkstatt. Dort horcht der Mechaniker Vahid (Vahid Mobasseri) erschrocken auf, denn Eghbal trägt eine Beinprothese, die charakteristisch quietscht.

Vahid glaubt, dieses Quietschen zu erkennen. Einst war er ein politischer Häftling, was in seinen Augen sein ganzes Leben zerstört hat. Seinen damaligen Folterknecht konnte er zwar nicht sehen, aber hören. Auch er trug eine Prothese mit diesem Quietschen. Am nächsten Tag überrumpelt Vahid den Mann, sperrt ihn in eine Holzkiste in seinem Kleintransporter und fährt hinaus aufs Land.



Es folgt jedoch keine gradlinige Rache-Aktion, sondern die aufreibende Reise durch ein Labyrinth aus moralischen Zwickmühlen. Ganz sicher ist sich Vahid nämlich nicht, weshalb Bekannte und Fremde, die sein Schicksal teilen, in die Sache hineingezogen werden, bis ein Kleintransporter voller früherer Häftlinge mit ihrem mutmaßlichen Peiniger durch Teheran fährt.

Der wütende Thriller hat seinen Preisregen verdient

Ich durfte den Film vergangenes Jahr in Cannes sehen und habe in meinem Film-Check zu Der einfache Unfall Folgendes geschrieben:

Der Fokus liegt ganz klar auf den Opfern des Regimes. Es sind Fremde und Freunde unterschiedlicher sozialer Hintergründe, die durch das geteilte Trauma zusammen geworfen werden. Es ist keine quasi-therapeutische Zufallsgemeinschaft, sondern eine, die von Schmerz und Rachefantasien zusammengehalten wird, was Panahi in langen, bitteren Streitgesprächen wirkungsvoll zum Ausdruck findet. Von Sentimentalität fehlt weit und breit jede Spur.

Und weiter:

Anhand der Mitfahrgemeinschaft wird scharf beobachtet, wie die Gewalt des Regimes sich in den Opfern festbeißt und das alltägliche Leben vergiftet. Im furiosen Finale brechen sich dann die in dem Van angestauten Gefühle Bahn. Es sind die wahrscheinlich wütendsten Minuten während dieser 78. Filmfestspiele von Cannes.

Lasst euch diesen genialen Thriller und besonders seine fantastische Besetzung um Vahid Mobasseri in der Hauptrolle und Mariam Afshari als traumatisierte Hochzeitsfotografin also nicht entgehen. Spätestens bei den Oscars im März dürfte er wieder eine große Rolle spielen.

Ein einfacher Unfall läuft seit dem 8. Januar in den deutschen Kinos.

