Genialer Sci-Fi-Film nach nur 3 Monaten bei Disney+: Seine Idee hat im Kino Millionen begeistert

Disney+ hat den Streaming-Start eines neuen Sci-Fi-Films angekündigt, der gerade erst im Kino begeisterte und sich ein bisschen wie die niedliche Version der Avatar-Filme anfühlt.

Pixar hat uns schon viele Meisterwerke geschenkt. In den vergangenen Jahren tat sich die bei Disney beheimatete Animationsschmiede jedoch schwer, einen richtigen Box-Office-Hit zu landen. Mit Hoppers ist es endlich wieder geglückt. Die abgefahrene Mischung aus Science-Fiction, Abenteuer und Komödie war im Kino ein großer Erfolg.

Jetzt kündigt sich der Start bei Disney+ an. Nachdem ihr den Film bislang nur auf der großen Leinwand schauen konntet oder im Stream auf diverse Kauf- und Leihangebote zurückgreifen musstet, trifft er in wenigen Tagen erstmals im Abo ein und erzählt eine Geschichte, die verblüffend viele Parallelen zu Avatar aufweist.

Sci-Fi-Abenteuer: Wann startet Hoppers bei Disney+?

Nachdem Hoppers Anfang März ins Kino kam, müsst ihr euch nicht mehr lange gedulden, bis das humorvolle Sci-Fi-Abenteuer bei Disney+ eintrifft. Ab dem 3. Juni 2026 könnt ihr euch in der liebevoll gestalteten Welt des Films einfinden, der sich mit seiner Geschichte für den Schutz von Umwelt, Natur und Tieren starkmacht.

Konkret dreht sich die Geschichte von Hoppers um die junge Mabel, die sich am liebsten in eine Lichtung im Wald zurückzieht und den Geräuschen der Umgebung lauscht. Hier hat sie ein friedliches Paradies gefunden, in dem Tiere in Freiheit leben können. Doch dann plant der böse Bürgermeister Jerry Generazzo den Bau einer Autobahn.

Um das Tierreich zu retten, schleicht sich Mabel bei einem wissenschaftlichen Experiment ein, bei dem mit modernster Technologie das Bewusstsein von Menschen in künstlich geschaffene Tierkörper übertragen werden kann – genauso wie bei Avatar. Fortan setzt sie alles daran, um als Bieber den Bau der Autobahn zu verhindern.

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Die eigenwillige Pixar-Version von Avatar bei Disney+

Im Kino legte Hoppers vor drei Monaten den erfolgreichsten Start eines Animationsfilms mit eigener Idee seit dem 2017 erschienenen Coco hin. Keine Franchise-Anbindung, sondern nur das Versprechen eines originellen und unterhaltsamen Sci-Fi-Abenteuers haben Jung und Alt ins Kino wochenlang in die Lichtspielhäuser gelockt.

Bei einem Budget von 150 Millionen US-Dollar konnte Hoppers weltweit 386 Millionen US-Dollar einspielen. Das sind zwar noch nicht die Zahlen einer Toy Story-Fortsetzung, aber für einen Originalfilm ein beachtliches Ergebnis. Und dann auch noch einer, der in vielen Punkten mit so manchen schrägen Eigenheiten aufwartet.

Meine Kollegin Joana Müller schrieb in ihrem Film-Check zu Hoppers:

Vor allem im letzten Drittel driftet der Film teilweise in sehr abgedrehte Gefilde ab, wenn wir es plötzlich mit fliegenden Haien und einem gemeinen Schmetterling in Menschengestalt zu tun bekommen, die den etwas jüngeren Zuschauer:innen womöglich sogar einen kleinen Schreck einjagen könnten. Doch trotz dieser zugegeben gewöhnungsbedürftigen Abzweigungen verliert Hoppers über 105 kurzweilige Minuten nie sein Herz, das besonders in der Beziehung zwischen Mabel und Biberkönig George zur vollen Geltung kommt.

Wenn ihr euch ein eigenes Bild von Hoppers machen wollt oder seit dem Kinobesuch auf eine Rewatch-Möglichkeit im Stream wartet, könnt ihr das in wenigen Tagen bei Disney+ tun. Wie bereits geschrieben: Ab dem 3. Juni 2026 befindet er sich dort im Abo.