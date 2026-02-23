Genialer Thriller bei Disney+: Er begeistert mit viel Spannung und richtig bösem Humor

Rache ist süß, das weiß jedes Kind. Und sie wird am besten kalt serviert. Dieses Prinzip macht sich ein herrlich bitterböser Thriller auf besondere Weise zunutze.

Wie weit sollte man gehen, um seine Argumente durchzusetzen? Sich zu rächen, Fehler zu bestrafen? Und was ist mit der Kunst? Wie weit darf die gehen, wie extrem sollten Ausdrucksformen ausarten, um ein Publikum wirklich zu fordern?

Diese und viele weitere Fragen stellt Regisseur Mark Mylod mit seinem satirischen kulinarischen Horror-Thriller The Menu. Er präsentiert einen definitiv blutigen Hauptgang, garniert mit jeder Menge Ironie und Gesellschaftskritik, gekrönt von einem bitterbösen humoristischen Dessert.

Bei Disney+: In The Menu wird ein exklusives Sternedinner für seine Gäste schnell zum Horror-Trip

Chef Slowik (Ralph Fiennes) ist der wohl gefeiertste Sternekoch seiner Zeit. Er hat alle Sterne abgeräumt, die Michelin zu vergeben hat, hat Preise gewonnen und die Kulinarik in neue Sphären gehoben. Einen Tisch in seinem ultra-exklusiven Restaurant auf der abgelegenen Insel Hawthorne zu bekommen, ist ein Ding der Unmöglichkeit.

Umso begeisterter ist Food-Nerd Tyler (Nicholas Hoult), als er eine Einladung zu einem ganz besonderen Dinner Slowiks erhält. Er lädt die skeptische Margot (Anya Taylor-Joy) ein, die Tylers Faszination für derart abstrakte Küche nur schwer teilen kann. Gemeinsam mit der Crème de la Crème des Fine Dining und anderen Celebrities brechen sie nach Hawthorne auf.

Slowiks Gerichte versprechen, den Anwesenden ein unvergessliches Erlebnis zu bereiten. Wie unvergesslich, ahnt bei der Ankunft allerdings keiner. Denn der Chefkoch hat ganz besondere Pläne für sein ausgewähltes Publikum an diesem Abend.

The Menu auf Disney+ ist erschreckend, komisch und absolut köstliche Unterhaltung

Wer sich am Tisch Slowiks niederlässt, kann sich auf einiges gefasst machen. Mark Mylod zaubert aus erlesenen Zutaten einen wahren Festschmaus für alle Fans von nervenzerfetzender Spannung und gutem Humor. So oft man hier schockiert die Fingernägel ins Sofa schlägt, so oft wird man auch herzlich lachen – und sich zugleich fragen, ob man das auch darf.

Mylod rechnet auf bitterböse, fesselnde Weise mit Fan- und Kritikerkultur ab, zugleich aber auch mit dem Künstler, der sich selbst auf ein gottgleiches Podest stellt. Jede toxische Umgangsform unserer Gesellschaft nimmt er aufs Korn, jeder bekommt sein Fett weg. Klischees werden ausgehebelt und das Finale hat es wahrlich in sich.

Es fließen Blut, Soße und Schokolade, auf grauenerregende und amüsante Weise zusammengerührt. Und am Ende geht man angesichts der umwerfenden Bilder hungrig aus dem Film hervor. The Menu hält alle Versprechen, die der Trailer macht, und legt noch ein Pfefferminzblättchen obendrauf.

Macht euch bereit für ein köstlich-satirisches Dinner mit The Menu bei Disney+.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.