Geniales Horror-Highlight ist ab heute im Stream verfügbar und macht richtig Lust auf die Halloween-Zeit

Ihr sucht nach dem perfekten Einstieg in die Horror-Season im Oktober? Dann ist gerade der ideale Meta-Slasher zum Streamen online geworden. Moviepilot hat alle grausigen Details für euch!

In den Brüsten der meisten Horror-Fans schlagen zwei Herzen: das eine, das die reine Lust an Sex, Blut und Gewalt auf dem Bildschirm sehen will, und das andere, das diesen Inhalt mit Trauma-Analysen und Content-Interpretationen intellektualisieren möchte. Um genau diesen Konflikt – und wie diese beiden Herzen vielleicht sogar zusammenfinden – geht es im Horror-Highlight Teenage Sex and Death at Camp Miasma von Jane Schoenbrun (I Saw the TV Glow).

Der Film begeisterte erst im Frühjahr dieses Jahres in Cannes die Kritik, ehe er im August regulär in die deutschen Kinos kam und als satirischer Genre-Geheimtipp unter dem Radar flog. Seit dem 2. Oktober ist Camp Miasma nun beim Streaming-Dienst Mubi verfügbar, der das Ganze auch produziert hat. Besser kann man nicht in den Horror-Monat starten.

Teenage Sex and Death at Camp Miasma bietet doppelbödige Horror-Nostalgie

Und darum geht es: Der klassische Slasher-Streifen Camp Miasma wurde seit den 1980ern schon mehrfach fortgesetzt und ausgekoppelt. Jetzt soll die nostalgische Reihe mit dem maskierten Killer namens Little Death als modernes Reboot neu aufgelegt werden. Ein Job, der an die ambitionierte Nachwuchsfilmemacherin Kris (Hacks-Star Hannah Einbinder) ging, die sich kritisch mit den problematischeren Aspekten des Originals auseinandersetzen will. Gleichzeitig wird ein Traum für sie wahr, als sie das erste Final Girl der Reihe, den zurückgezogen lebenden Filmstar Billy Presley (Akte X-Star Gillian Anderson), treffen darf.

Billy lebt ausgerechnet in einer Hütte der alten Drehlocation von Camp Miasma und verkörpert die alte Schule der Slasher-Filme. Kris steht wiederum für die moderne Ära des sogenannten Elevated Horror, der sich nicht einfach den niederen Gelüsten des Genres hingeben kann. Wird sie das damalige Final Girl trotzdem davon überzeugen, in ihrem Reboot mitzuspielen? Und noch viel wichtiger: Kann sie mit der Frau, die sie einst zum Horror-Fan machte, endlich ihren ersten Orgasmus – einen kleinen Tod – erleben?

Ein lustvoller Liebesbrief an das Horror-Genre

Mit diesem Geniestreich beweist Schoenbrun nicht nur erneut ein Händchen für queere Kinokunst der bildgewaltigen Art, sondern outet sich als Horror-Expert:in mit jeder Menge Humor und Gedanken zum Thema Slasher-Nostalgie. Lustvoll arbeitet man sich an prominenten Genre-Vertretern wie Freddy Krueger, Jason Voorhees und vor allem trans Ikone Angela Baker aus Blutiger Sommer ab, während Einbinder und Anderson sich furchtlos im stilisierten Blutbad suhlen.

In Teenage Sex and Death at Camp Miasma verschwimmt aber nicht nur die Grenze zwischen Horror-Franchise und Realität, wie Wes Craven es etwa in Freddy's New Nightmare vorgemacht hat. Das Ganze ist eine regelrechte Abhandlung zum Thema Sex und Gewalt im Film, die vor lauter Cleverness niemals die greifbare Ekstase des Genres aus den Augen verliert. Ganz große Empfehlung für den Oktober!