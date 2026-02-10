Geniales Thriller-Meisterwerk neu bei Disney+: 6 Gangster versuchen in 100 Minuten einen Verräter zu finden

Alle großen Regisseure fangen mal klein an: In Quentin Tarantinos Fall zählt sein Erstlingswerk jedoch zu den absoluten Thriller-Klassikern. Jetzt gibt es ihn im Stream auf Disney+.

Sechs Gangster, sechs Hollywood-Stars, ein kahler Lagerraum. Ein Überfall, der komplett schief gegangen ist – zahlreiche Flashbacks und jede Menge Misstrauen. Das ist das Geheimrezept für Quentin Tarantinos Thriller Reservoir Dogs, der nicht nur sein erster eigener Film war, sondern auch bis heute Legenden-Status besitzt. Der Film ist nun mit weiteren Tarantino-Werken bei Disney+ zu sehen.

Tarantinos Reservoir Dogs: Disney+ streamt ein Kammerspiel auf Hochspannung

Wir sehen das blutige Nachspiel eines gescheiterten Überfalls. Eine Gruppe von Gangstern wurde für den perfekten Heist rekrutiert: Doch den Diamantenraub selbst erleben wir nicht, bloß die Planung und die Katastrophe danach. Während Tim Roth unter dem Decknamen Mr. Orange auf dem Rücksitz eines Cadillacs an seiner Schusswunde verblutet, fährt ein panischer Harvey Keitel als Mr. White zum letzten Safe-Point der Bande: Ein verlassenes Lagerhaus am Stadtrand.

Zuvor erleben wir in üblicher Tarantino-Manier schmissige Dialoge über dieses und jenes: Songtexte von Madonna, die Moral vom Trinkgeld-Geben und Diskussionen darüber, wer den coolsten Decknamen bekommt. Ständige Rückblenden und Einwürfe zu Momenten vor dem misslungenen Raub halten Spannung und Unterhaltung gleichermaßen hoch: Und die Frage, wer aus der Runde das Vorhaben sabotiert hat, sorgt auch in der Gegenwart für Spannungen, als ein Gangster nach dem anderen in der Lagerhalle aufkreuzt.

Das gegenseitige Misstrauen wird immer schlimmer und mündet schließlich in einer der schockierendsten Szenen der Filmgeschichte, als ein entführter Polizist in die grausamen Hände der Gangster fällt. Die Auflösung des Thrillers ist bis heute legendär – und wenn ihr wisst, wer der Schuldige ist, macht der Rewatch gleich doppelt Spaß.

Tarantinos Thriller-Premiere auf schmalem Budget

Es ist der “Core-Tarantino” unter den neun Filmen des Star-Regisseurs. Bei Reservoir Dogs übernahm Tarantino zum ersten Mal Drehbuch, Regie und Produktion, um seine ganz eigene Vision umzusetzen. Und diese spielt wegen dem verhältnismäßig kleinen Budget von 1,2 Million US-Dollar auf sehr eingeschränktem Raum. Die Dreharbeiten waren chaotisch: Tarantino wurde dabei sogar in einen Faustkampf mit einem seiner Schauspieler verwickelt.

Der Film dokumentiert die drastischen Stunden, die die Verbrecher unmittelbar nach ihrem Bankraub erwarten: Die Handlung ist rau und packend und lebt vom starbesetzten Cast. Neben Roth und Keitel erleben wir auch Steve Buscemi und den kürzlich verstorbenen Michael Madsen in einer seiner schaurigsten Rollen als Psychopath Mr. Blonde. Frauenrollen sucht man zwar vergebens – Reservoir Dogs ist, wie so viele Tarantinos, ein Kammerspiel auf reiner Testosteron-Basis – aber die Performances machen jede der knapp 100 Minuten sehenswert.

Die heimlichen Stars des Thrillers

Neben jeder Menge zukünftigen Hollywood-Stars und einem echten Ex-Gangster dominiert vor allem eine Storyline den Film: Roth und Keitel, aka Orange und White, teilen eine überraschend verletzliche Beziehung inmitten all der ungehobelten Gangster-Attitüde. Das blieb in all den Jahren nicht unbemerkt – ein User auf Letterboxd kassiert mit seinem Kommentar 2.500 Likes und spricht damit wohl aus, was viele denken:

Erzähl mir eine bessere Liebesgeschichte als die von Mr. White und Mr. Orange. Ich warte.

Womöglich besteht der Film deshalb selbst noch nach über 30 Jahren den Test der Zeit: Hier kommen nicht nur Thriller-Fans auf ihre Kosten, sondern auch Liebhaber:innen von psychologischen Drama und Queer-coded Love Stories. Ob Tarantino das beabsichtigt hat? Fraglich – aber ihr könnt dem Ganzen nun wieder eine Chance geben. Reservoir Dogs steht nun im Abo auf Disney+ zur Verfügung.