George Clooney, 65 Jahre alt, warnt vor einem Fehler beim Älterwerden: "Zerstört alles, vergiftet einen und macht einen wütend"

Hollywood-Stars sind nicht vor dem Älterwerden befreit, auch George Clooney. Als Regisseur und Schauspieler hat er bereits einige Dinge erlebt. Nun teilt er seine Lebensweisheiten.

Vermutlich gibt es wenige Menschen, die in Hollywood beliebter sind als George Clooney. Nicht nur ist er das Gesicht einer der besten Feel-Good-Blockbuster-Reihen, in denen er als Gauner mit extrem komplizierten, aber auch extrem cleveren Plänen fiesen Figuren einen Streich spielt. Der Danny Ocean-Darsteller hat sich auch als Regisseur hinter der Kamera etabliert und einige Filme ins Kino gebracht.

Inzwischen ist Clooney 65 Jahre alt und kann sogar einen Oscar sein Eigen nennen. Den erhielt er 2006 als Bester Nebendarsteller für den packenden Politthriller Syriana – das genaue Gegenteil der gut gelaunten Ocean's Eleven-Filme. Rund 100 Credits umfasst seine Filmografie. Dazu kommt sein politisches Engagement, etwa sein Einsatz für LGBTQ+-Rechte oder seine Rolle als Befürworter strengerer Waffengesetze.

George Clooney über das Altern, Niederlagen und Reue

Doch was hat George Clooney in all den Jahren gelernt? Im Dezember 2025 setzte sich der Hollywood-Star mit Dermot O'Leary von BBC Radio 2 zu einem Interview zusammen, um über sein Leben und seine Karriere zu sprechen. Clooney verrät in dem Gespräch, dass Erfolg anfangs berauschend, sich zu einem späteren Zeitpunkt aber nur noch leer anfühlen kann. Weiter teilt er seine Erfahrungen wie folgt:

Je älter ich werde und je älter meine Freunde und Familienmitglieder werden, desto mehr beginnt man, die Dinge anders zu betrachten. Man erkennt, dass man mit zunehmendem Alter tatsächlich immer besser in der Lage ist, mit Misserfolgen umzugehen. Man ist dafür gewappnet.

Als Schauspieler hat er diese Lektion auf die harte Tour gelernt:

In meiner Branche muss man sich ohnehin an Niederlagen gewöhnen, denn die meisten Dinge, die man versucht, funktionieren nicht. Schon bei Vorsprechen bekommt man vielleicht eine Rolle von hundert. Mit den Jahren wird Scheitern zu etwas, das man verkraften kann. Man kann sagen: 'Ja, ich habe es versucht, aber es hat nicht geklappt.' Und dann macht man eben etwas anderes. Ich habe zum Beispiel zuerst Versicherungen verkauft.

Es gibt jedoch eine Sache, die man nicht so leicht verkraften kann:

Womit man im Alter jedoch nicht leben kann, ist Reue. Sie zerstört alles, vergiftet einen und macht einen wütend. Denn irgendwann schaut man auf sein Leben zurück und weiß, dass es keine zweite Runde, keinen Neuanfang gibt. Dann denkt man: 'Ich glaube, ich hätte das schaffen können – aber ich habe es nicht einmal versucht.'

Wenn man sich Clooneys Werk und Wirken betrachtet, entsteht durchaus der Eindruck, als hätte er auf keinen Fall zulassen wollen, dass er an irgendeinem Punkt mit Reue auf eine nicht genutzte Chance zurückblickt. Als Regisseur konnte er zum Beispiel bei Weitem nicht mit seinen Schauspielerfolgen mithalten und dennoch ist jedem seiner Filme anzumerken, dass da ein persönliches Anliegen, eine Ambition drin steckt.

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George Clooney kehrt als Danny Ocean ins Kino zurück

Nachdem er zuletzt in dem Netflix-Film Jay Kelly zu sehen war und in Good Night, and Good Luck am Broadway auf der Bühne stand, hat sich Clooney in der Wahl seines nächsten großen Blockbuster-Projekts etwas von Nostalgie beflügeln lassen: Zusammen mit Brad Pitt und Matt Damon will er einen weiteren Heist auf die große Leinwand bringen – Ocean's 14 befindet sich aktuell in der Vorproduktionsphase.