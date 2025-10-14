George Clooney hält seine Kinder von Hollywood fern: "Würden nie eine faire Chance im Leben bekommen"

Nur weil der Vater berühmt ist, muss das nicht gleich für seine Kinder gelten. So denkt George Clooney zumindest und hält seine Kinder fern von der Hollywood-Kultur.

Sicherlich würden sich einige angehende Schauspielende oder Musizierende wünschen, dass bereits ihre Eltern einen Namen in der Branche haben. Die daraus resultierende Vetternwirtschaft hat durchaus ihre Vorteile, wenn es darum geht, eine Karriere aufzubauen. Allerdings kann das auch ganz gehörige Schattenseiten haben. Das weiß auch George Clooney, der seine Kinder der verrückten Welt der Stars lieber nicht aussetzt.

Paparazzi und Vergleiche mit anderem Star-Nachwuchs sind Clooneys Hauptsorge

In einem Interview mit Esquire sprach Clooney über seine Karriere und sein Leben. Auch seine Kinder waren vor Ort und der Schauspieler warf ein wenig Licht auf sein Privatleben. Gemeinsam mit Frau und Kindern lebt er inzwischen in Frankreich auf einer Farm. In dieser Abgelegenheit ist der Irrsinn von Hollywood weit entfernt.

Clooney selbst ist auf einer Farm aufgewachsen. Dieses Leben möchte er auch seinen Kindern bieten. Wie so viele Eltern auf der Welt will er ihnen ein gutes Leben ermöglichen und sie schützen. Gleichzeitig sollen sie lernen, eigenständig zu sein:

Ich machte mir Sorgen, unsere Kinder in L. A. in der Hollywood-Kultur großzuziehen. Ich hatte das Gefühl, sie würden nie eine faire Chance im Leben bekommen. In Frankreich ist dieser Ruhm ziemlich egal. Ich möchte nicht, dass sie ständig Angst vor Paparazzi haben. Ich möchte nicht, dass sie mit den berühmten Kindern anderer verglichen werden.

Für die meisten Eltern dürfte der Gedanke nachvollziehbar sein. Immerhin gibt es genug Beispiele von Kinderstars oder Kindern von Stars, die in der Welt des Glamours abgestürzt sind. Clooneys Zwillinge dürfen eine unbeschwerte Kindheit erleben und ihren Weg hoffentlich alleine finden.