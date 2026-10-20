Gerade erst stürmte der Thriller-Hit die Charts – jetzt gibt es den Trailer zu The Hunting Wives Staffel 2

The Hunting Wives entwickelte sich hierzulande erst kürzlich zum Thriller-Hit auf Netflix. Jetzt gibt es bereits den ersten Trailer zu Staffel 2, die schon bald erscheint.

Moloch Großstadt, von wegen. Sophie O'Neill (Brittany Snow) versinkt erst in einem Sumpf aus Mord und Intrigen, als sie aus der Metropole Boston ins ländliche Texas zieht. Denn dort trifft sie in der Thrillerserie The Hunting Wives auf eine Truppe reicher, gnadenloser Hausfrauen – die womöglich eine Leiche zu verantworten hat. Nachdem Staffel 1 kürzlich auf Netflix zum Charts-Stürmer wurde, gibt es jetzt den Staffel 2-Trailer:

The Hunting Wives Season 2 Official Trailer Netflix

Der Netflix-Thriller ist noch längst nicht zu Ende: So geht es in Staffel 2 weiter

Sophie und die manipulative Margo Banks (Malin Akerman) stehen sich nach den Ereignissen von Staffel 1 unversöhnlich gegenüber. Doch dann geschieht ein neuer Mord – und beide Frauen sind gezwungen, ihre Differenzen beizulegen. Darüber hinaus eröffnet Margos Ehemann Jed (Dermot Mulroney) ein zweites, politisches Schlachtfeld: Er beschließt, als Gouverneur zu kandidieren.

The Hunting Wives basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von May Cobb, dessen Geschichte Staffel 2 der Serie allerdings hinter sich lässt. Wie unter anderem Variety berichtete, gibt es bereits in Staffel 1 massive Abweichungen von der Vorlage.

In Staffel 2 werden diverse neue Rollen und Schauspieler:innen zu sehen sein, unter anderem die Ausnahme-Basketballerin Angel Reese als Trainer Barbie und Dale Dickey, die viele aus Fallout oder Hell or High Water kennen werden. Sie spielt die Anführerin einer Bikergang.

Nicht auf Netflix: The Hunting Wives Staffel 2 erscheint bei Magenta+

Anders als viele Thriller-Fans erwarten mögen, startet The Hunting Wives Staffel 2 bei uns zunächst nicht bei Netflix, sondern beim Konkurrenten Magenta TV, und zwar am 27. November 2026. Staffel 3 ist ebenfalls bereits bestätigt.

Falls ihr so lange nicht warten wollt, hört in die Empfehlung aus dem unserem Podcast rein:

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