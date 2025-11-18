Kommt Plane 2 bei Netflix? Gerard Butler-Action könnte weitergehen, aber auf einem Schiff

Ein Action-Hit mit Gerard Butler feiert in den Netflix-Charts gerade neue Erfolge. Und das Sequel soll kommen: Plane 2 ist momentan in Entwicklung und trägt einen ähnlich absurden Titel.

Plane 2 trägt den Namen Ship: Gerard Butler ist für das Sequel des Thrillers verantwortlich

Gerard Butler pulverisierte bereits letzte Woche die Netflix-Charts mit gleich zwei Action-Krachern . Einer davon ist der Kino-Hit Plane , der 2023 laut ScreenRant etwa das Dreifache seines Produktionsbudgets einspielte. Aber können sich Fans auf Nachschub freuen? Tatsächlich ist

Eine Fortsetzung wurde bereits kurz nach dem Kinostart des Erstlings angekündigt. In der Story der Fortsetzung will sich Ex-Fremdenlegionär Louis Gaspare (Mike Colter) per Transportkahn vom Teil 1-Schauplatz der Philippinen absetzen – und stellt fest, dass der Kapitän Menschenhandel betreibt. Gemeinsam mit dem zweiten Maat macht er sich daran, ihm das Handwerk zu legen.

Schaut hier den Trailer zu Plane:

Plane - Trailer (Deutsch) HD

Das klingt nach einer Action-Story, die Fans des ersten Teils gefallen könnte. Leider gibt es zwei Makel: Erstens kehrt Gerard Butler für Teil 2 augenscheinlich nicht vor die Kamera zurück. Und zweitens herrschte zum Sequel seit der Ankündigung 2023 fast durchgängig Funkstille.

Schließlich äußerte sich Hauptdarsteller Colter im März 2025 mit einem Update. Laut Collider machte er unter anderem den Hollywood-Doppelstreik für die Verzögerung des Sequels verantwortlich. Wie es nun weitergehe, liege allerdings bei Gerard Butler: Da der Star mit seiner Firma G-BASE die Rechte am Plane-Franchise hält, muss er der Fortsetzung grünes Licht geben.

Kommt der Action-Thriller Ship tatsächlich?

Was genau Butler und G-BASE veranlasst hat, der Produktion von Plane 2 noch keinen Freifahrtschein zu erteilen, ist nicht bekannt. Womöglich hat Butler, der bald erneut mit dem Weltuntergang haushalten muss, schlicht zu viel zu tun. Sollte die Fortsetzung innerhalb der nächsten Wochen doch noch grünes Licht erhalten, könnten wir uns einen Start Ende 2027 vorstellen.

