"Ich ruinierte meinen Körper": Gerard Butler setzte für legendären Fantasyfilm seine Gesundheit gnadenlos aufs Spiel

Gerard Butlers großer Durchbruch war ein Fantasy-Blockbuster, für den er seinen Körper gnadenlos quälte. Jahre später blickte er mit gemischten Gefühlen zurück.

Gerard Butler stammt aus Schottland, ist für die meisten Fans aber Spartaner. Seine Rolle als griechischer Kriegerkönig Leonidas in 300 gehört schließlich zu seinen beliebtesten Auftritten – für den er offenbar extrem leiden musste.

Gerard Butler trainierte für Fantasy-Kracher sechs Stunden pro Tag und "sah toll aus"

Wie der Hollywood Reporter enthüllte, gehörten zu Butlers 300-Vorbereitung sechs Stunden Sport pro Tag, die aus zwei Stunden Crossfit, zwei Stunden Bodybuilding und zwei Stunden Kampfchoreografie bestanden. Der Star erklärte:

Ich war in der besten Form meines Lebens. Auf eine gewisse Art ruinierte ich meinen Körper zwar, aber ich sah dabei toll aus.

Beim Dreh beschlichen Gerard Butler später erhebliche Zweifel, aber das Training zahlte sich aus. 300 wurde zum Erfolg an den Kinokassen (via The Numbers ), auch wenn der Film nur durchschnittliche Kritiken erhielt. "Liebhaber von Brust- und Deltamuskeln kommen voll auf ihre Kosten", schrieb A.O. Scott von der New York Times . Wer würde da widersprechen? Gerard Butler wohl nicht.



Die Dreharbeiten des Fantasy-Krachers sind seit längerer Zeit legendär. Unter anderem musste Butler sich eine Sucht abtrainieren, bekam einen schmerzhaften Speer-Unfall mit und wurde von der versammelten Crew ausgelacht. Geschadet hat es ihm nicht: Er dominiert gegenwärtig die Netflix-Charts wie kein Zweiter und kehrt ins Kürze wieder ins Kino zurück.

