Gerard Butler durfte nur unter einer Bedingung in 300 mitspielen: Er musste seine Sucht loswerden

Die epische Fantasy-Action 300 zählt zu den legendärsten Gerard Butler-Filmen. Damals bekam er die Hauptrolle als Leonidas nur durch Abgewöhnung einer Abhängigkeit.

Mit 300 hat Zack Snyder eine der ikonischsten Comicverfilmungen überhaupt gedreht. Neben Robert Rodriguez' Sin City hat das martialische Schlachtenepos des späteren DC-Regisseurs die Action und den Look des Genres maßgeblich geprägt.

Außerhalb der Inszenierung markierte 300 auch eine Paraderolle für Schauspielstar Gerard Butler, der die Hauptrolle als König Leonidas verkörperte. Damals bekam er den Part aber nur unter einer entscheidenden Bedingung – die er nicht bis heute erfüllen konnte.

Für 300 musste Gerard Butler mit dem Rauchen aufhören

Slash Film hat letztes Jahr an ein Hollywood Reporter-Gespräch mit dem damaligen Warner Bros.-Präsidenten Alan Horn erinnert. Darin verriet dieser, dass er das Casting von Butler als Leonidas zuerst für einen Fehler hielt. Die Rolle bekam der Star nur, nachdem er mit dem Rauchen aufhörte:

Butler hatte Das Phantom der Oper für uns gemacht. Ich sagte: 'Ich sehe ihn nicht in der Rolle.' Für mich war er das Phantom. Ein paar Tage später erhielt ich einen Anruf von diesem Gerard Butler. Er sagte: 'Kann ich dich besuchen?' [...] Also kommt er zu mir, und er ist körperlich wirklich beeindruckend.

Ich wusste von Phantom der Oper, dass er rauchte, und ich dachte, ich hätte es an ihm gerochen, also sagte ich: 'Okay, du kannst die Rolle haben. Eine Bedingung: Du musst mit dem Rauchen aufhören.‘ Er sagte: 'Ist das dein Ernst?' Ich sagte: 'Gib mir dein Wort und sie gehört dir.' Und er sagte: 'Ich gebe dir mein Wort.'

Der Star löste sein Versprechen ein, doch die Zigarettenabstinenz blieb danach nicht von Dauer.

Hier könnt ihr noch einen 300-Trailer schauen:

300 - Trailer (Deutsch)

Gerard Butler kann sich das Rauchen nicht dauerhaft abgewöhnen

Im Slash Film-Artikel wird auch noch an einen Daily Record-Bericht von 2012 erinnert, in dem Butler über seine Nikotinsucht sprach. Über 40-mal soll der Star schon versucht haben, mit dem Rauchen aufzuhören. 23-mal davon ließ er sich sogar hypnotisieren. Gebracht hat es anscheinend nicht viel, denn erst 2023 wurde Butler wieder rauchend in der Öffentlichkeit gesehen.

Dieser Artikel erschien erstmals im Juni 2024 bei Moviepilot. Wir haben ihn für euch aktualisiert.