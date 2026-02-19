Gerard Butler hat seine eigene Action-Fortsetzung jetzt abgesägt – nur 2 Wochen vor Drehstart

Der Gerard Butler-Actionfilm Plane entpuppte sich 2023 als gelungene Genre-Überraschung. Ein Sequel namens Ship war fest geplant, doch jetzt wurde das Projekt in letzter Minute von Butler abgesagt.

In der langen Action-Karriere von Schauspielstar Gerard Butler lassen sich manche seiner Filme aus den letzten Jahren immer schwieriger auseinanderhalten. Eine positive Ausnahme markiert Plane von 2023, der beispielsweise auch eine skeptische Moviepilot-Autorin vollends für sich gewinnen konnte.

Zuletzt hieß es, dass der Film mit Butler und Luke Cage-Star Mike Colter ein Sequel mit dem Titel Ship bekommen soll, in dem Letzterer zur Hauptrolle aufsteigt. Jetzt soll das Action-Projekt kurz vor Drehstart von Butler abgesagt worden sein.

Gerard Butler war wohl doch nicht von Plane-Fortsetzung überzeugt

Laut The Direct enthüllte Colter jetzt auf der aktuellen Fan Expo in Vancouver, dass die Dreharbeiten zu Ship in zwei Wochen beginnen sollten. Butler selbst soll jedoch kurz davor den Stecker gezogen haben:

Gerard [Butler] entschied sich einfach in letzter Minute, nicht mehr mitzumachen, und es gab keine große Diskussion darüber. Er hat einfach … zwei Wochen vorher abgesagt, und wir standen quasi vor der Frage, was wir tun sollten. Und schließlich hat sich das Ganze aufgelöst.

Was den Star genau zur Absage des Sequels bewegt haben soll, ist nicht bekannt.

In Ship sollte sich Colters Ex-Fremdenlegionär Louis Gaspare per Transportkahn vom Teil 1-Schauplatz der Philippinen absetzen. Dabei kommt er dahinter, dass der Kapitän Menschenhandel betreibt. Gemeinsam mit dem zweiten Maat macht er sich daran, diesen zu bekämpfen.

Gerard Butler hätte keine Schauspielrolle in der Plane-Fortsetzung innegehabt

Butler selbst sollte gar nicht mehr in dem Plane-Sequel mitspielen. Er war lediglich mit seiner Firma G-BASE als Produzent daran beteiligt und hatte somit entscheidendes Mitspracherecht über einen zweiten Teil. Ob der Star für einen kurzen Cameo-Auftritt zurückgekehrt wäre, wurde spekuliert, aber nie konkret bestätigt.

Falls ihr den ersten Film noch gar nicht gesehen habt und nachholen wollt, braucht ihr nur ein Netflix-Abo. Hier könnt ihr Plane mit Butler und Colter derzeit in der Flatrate schauen.