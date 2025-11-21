Gerard Butler stürzt bei Netflix ab: Brandneuer Film schießt auf Platz 1

In der Film-Top-10 von Netflix ist Criminal Squad 2 mit Gerard Butler nicht mehr an der Spitze. Eine neue RomCom hat stattdessen direkt den ersten Platz erobert.

Gegen wohlige Festtagsstimmung hat selbst ein Action-Gott wie Gerard Butler bei Netflix keine Chance. Während der Star mit seinem aktuellen Genre-Kracher Criminal Squad 2 vor kurzem sofort die Spitze der Film-Top-10 gestürmt hat, muss er sich jetzt gegen eine neue weihnachtliche RomCom geschlagen geben. Auf Platz 1 des Streamers thront nun Champagne Problems.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Darum geht es in Champagne Problems

In der romantischen Komödie von Ghost Rider-Regisseur Mark Steven Johnson reist die ehrgeizige Geschäftsfrau Sydney (Minka Kelly) kurz vor Weihnachten nach Frankreich. Hier soll sie die Übernahme einer berühmten Champagner-Marke abschließen. Schließlich verliebt sie sich jedoch ausgerechnet in Julien (Tomasz Wozniczka), den Sohn des Firmengründers, was ihr Vorhaben gehörig durcheinander bringt. All das ereignet sich zusätzlich zur besinnlichsten Zeit des Jahres – in der Weihnachtssaison.



Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix (Stand 21. November 2025):

Gut einen Monat vor Heiligabend werden die Netflix-Charts zurzeit immer mehr von Weihnachtsfilmen dominiert. Gerade besteht wieder fast die Hälfte der Titel in der Film-Top-10 des Streamers aus romantischen oder unterhaltsamen Streifen rund um die besinnlichste Zeit des Jahres.

