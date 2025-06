Gerard Butler will Co-Star für Drachenzähmen leicht gemacht 2 zurück: "Sie muss es sein"

Eine berühmte Schauspielerin aus Drachenzähmen leicht gemacht 2 muss unbedingt auch ins Realfilm-Remake der Fortsetzung kommen – findet Gerard Butler.

Die Neuverfilmung von Drachenzähmen leicht gemacht hat am ersten Wochenende im Kino einen erfolgreichen Start hingelegt und ihre animierten Vorgänger bei den Publikumszahlen überflügelt. Drachenzähmen 2 ist als Fortsetzung des Realfilm-Remakes längst sicher. Noch nicht in trockenen Tüchern ist hingegen ein Star für Teil 2, den sich neben den Fans auch Gerard Butler an seiner Seite wünscht.



Gerard Butler fordert Cate Blanchett zur Drachenzähmen-Rückkehr in Teil 2 auf

Der Originalfilm Drachenzähmen leicht gemacht hatte 2010 im englischen Sprecher:innen-Cast ein paar echte Filmstars an Bord. Dass Gerard Butler dem animierten Wikinger-Anführer Haudrauf seine Stimme lieh und fünfzehn Jahre später als Schauspieler in dieselbe Rolle zurückkehrte, war ein Besetzungs-Coup. Dieses Kunststück könnte sich in Teil 2 mit Cate Blanchett wiederholen, wenn es nach ihrem Co-Star ginge.

Danach gefragt, wann sie die Kampagne starten würden, Cate Blanchett für Drachenzähmen leicht gemacht 2 zu rekrutieren, antwortete Gerard Butler:

Ja, komm schon, Cate. Lass uns loslegen! Ich weiß, dass sie den [neuen Drachenzähmen leicht gemacht-]Film gesehen und geliebt hat. Ich weiß aber nicht, was der Stand ist, weil das nicht mein Gebiet ist. Aber es fühlt sich so an, als sei sie Valka. Genauso wie ich damals: Wer hätte kommen und Haudrauf spielen können, außer mir? Ich denke also, es muss Cate sein. – Allerdings sollte ich das nicht sagen, falls es nicht Cate wird [lacht], sonst kommen später alle und sagen: 'Erinnerst du dich an das Interview, in dem er sagte, es müsse Cate sein...'

Achtung, Spoiler zu Cate Blanchetts Rolle in Drachenzähmen 2: Im animierten Sequel sprach die Schauspielerin die Figur Valka, eine mysteriöse Drachenreiterin. Die maskierte Heldin erkannte schon vor Jahren, dass die Drachen nicht die Bestien waren, für die sie lange gehalten wurden. Außerdem entpuppte die Unbekannte sich als Hicks totgeglaubte Mutter, also Haudraufs Wikinger-Gattin. Anders als im animierten ersten Teil der Drachenzähmen-Reihe fiel Valkas Name im Live-Action-Remake bereits, womit der Realfilm sie schon vorbereitete. (Spoiler-Ende)

Wann startet Drachenzähmen leicht gemacht 2?

Drachenzähmen leicht gemacht 2 wird in zwei Jahren, am 10. Juni 2027 in die deutschen Kinos kommen. Das Sequel wurde dieses Jahr schon vor dem Start von Teil 1 bestellt. Ein Remake des Trilogie-Abschlusses (Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt) wurde hingegen noch nicht in Auftrag gegeben. Damit wartet Universal Pictures vermutlich, bis die Einspielergebnisse eine noch klarere Sprache sprechen.