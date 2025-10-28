Gerard Butlers Sci-Fi-Überlebenskampf geht nach 5 Jahren weiter: Der deutsche Trailer zu Greenland 2 ist da

Seit fünf Jahren warten Sci-Fi-Fans auf die Fortsetzung des Katastrophenfilms Greenland mit Gerard Butler. Jetzt gibt es den ersten deutschen Trailer zu Teil 2 zu sehen.

Gerard Butler kämpft sich wieder durch ein dystopisches Weltuntergangsszenario. Denn fünf Jahre nachdem der Kampf mit Greenland im Kino begonnen hat, wird die Mischung aus bildgewaltigem Sci-Fi-Spektakel und packendem Survival-Thriller in wenigen Monaten auf der großen Leinwand fortgesetzt. Nachdem vor kurzem bereits der erste englische Trailer veröffentlicht wurde, gewährt euch jetzt auch der deutsche Trailer einen Einblick, was euch in Greenland 2 erwartet.

Seht hier den ersten deutschen Trailer zu Greenland 2:

Greenland 2 - Trailer (Deutsch) HD

Greenland 2: Darin geht's in der Sci-Fi-Fortsetzung mit Gerard Butler

Im ersten Teil musste Familienvater John Garrity (Butler) seine Familie in eine Bunkeranlage in Grönland befördern, um sie vor dem sicheren Tod durch den Einschlag eines immer näher kommenden Kometen zu schützen. Das gelingt ihm letztendlich, doch der Einschlag setzt große Teile der Welt in Schutt und Asche.

In Greenland 2 muss Garrity gemeinsam mit seiner Frau Allison (Morena Baccarin) und seinem Sohn Nathan (Roger Dale Floyd) die Bunkeranlage wieder verlassen, um eine neue und friedlichere Heimat zu finden. Der steinige Weg führt sie durch ein grausames und zerstörtes Europa bis zu dem scheinbar einzig sicheren Ort des Planeten: dem riesigen Krater des verheerenden Kometen in Südfrankreich.

Wann kommt der Sci-Fi-Kracher Greenland 2 mit Gerard Butler ins Kino?

Allzu lange müssen sich Fans nicht mehr auf die Fortsetzung gedulden. Greenland 2 startet hierzulande schon am 8. Januar 2026 in den Kinos. Ric Roman Waugh (Angel Has Fallen), der bereits Teil 1 inszenierte, nahm auch beim Sequel wieder auf dem Regiestuhl platz.

Mehr Sci-Fi-Tipps:

Podcast: Die 20 größten kommenden Sci-Fi-Serien

Science-Fiction-Fans erwartet in den verbleibenden Monaten des Jahres sowie 2026 die volle Sci-Fi-Dröhnung. Wir geben euch im Podcast einen Überblick über die größten kommenden Serien-Highlights.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben neuen Staffeln von Stranger Things und Fallout starten 2025 und 2026 auch einige spannende Neuheiten. Düstere Cyberpunk-Verschwörungen, Gehirnhacking, völlige KI-Überwachung oder epische Weltraum-Abenteuer und apokalyptische Freundlichkeit: Die demnächst startenden Sci-Fi-Serien zeigen, wie vielfältig das Genre sein kann.

