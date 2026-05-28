Germany's Next Topmodel 2026: Diese beiden Models gewinnen die Show

Nachdem die angeblichen Gewinner:innen von Germany's Next Topmodel bereits geleakt wurden, konnten sich Fans im Finale selbst davon überzeugen, wer am Ende gesiegt hat. Diese beiden Nachwuchsmodels wurden von Heidi Klum gekrönt.

Nur einen Tag vor dem großen Finale von Germany's Next Topmodel kam es zu einer gewaltigen Panne: Die Harper’s Bazaar verschickte die neue gedruckte Magazinausgabe versehentlich zu früh an die Abonnent:innen. Das Problem dabei? Auf dem Cover waren bereits die beiden Gewinner:innen der Castingshow zu sehen!

Ob das Ganze wirklich ein Versehen oder eine extrem ausgeklügelte PR-Aktion von ProSieben war, konnten die Fans am heutigen Donnerstagabend endlich selbst im TV überprüfen. Und tatsächlich: Diese beiden Nachwuchsmodels haben Germany’s Next Topmodel gewonnen!

Germany's Next Topmodel-Finale 2026: Diese Kandidaten gewinnen

Heidi Klum sortierte kurz vor dem großen Showdown noch einmal kräftig aus: Beim prestigeträchtigen Covershooting für die Harper’s Bazaar in der vergangenen Woche mussten die Kandidat:innen Heidi Klum ein letztes Mal von sich überzeugen, bevor es in den finalen Showdown geht. Der Finaltraum platzte für Anika und Luis so kurz vor dem Ziel. Ins große Finale schafften es somit Godfrey, Daphne, Anna, Tony, Ibo und Aurélie.

In der Finalshow, die in diesem Jahr nicht live ausgestrahlt, sondern bereits vorab aufgezeichnet wurde, mussten die verbliebenen sechs Models noch einmal alles geben und beweisen, was sie in den letzten Monaten gelernt haben. Für besondere Highlights sorgten zusätzlich die prominenten Gäste wie Hollywood-Ikone Sharon Stone, die Sängerinnen Nicole Scherzinger und Demi Lovato, die Supermodels Adriana Lima und Winnie Harlow sowie die berühmten Dsquared2-Designer Dan und Dean Caten

Nach den ersten Walks war die Reise für die ersten Plätze auf dem Treppchen jedoch schnell vorbei: Tony und Daphne verabschiedeten sich aus der Runde. Am Ende wurde es noch einmal richtig spannend, doch am Schluss behielt der große Zeitschriften-Leak recht: Ibo und Aurélie wurden von Heidi Klum offiziell zu den neuen Topmodels gekürt!