Vergesst James Bond: Legendäre Agentenreihe wird nach 18 Jahren zu neuem Leben erweckt

Wer Agentenserien liebt, muss sich dieses kommende Highlight merken: Eine der berühmtesten James Bond-Parodien wird bald neu aufgelegt, 18 Jahre nach der letzten Verfilmung.

James Bond ist zum Totlachen – das fanden jedenfalls bereits die Zeitgenossen der Sean Connery-Ära, als sie 1965 die Serie Mini-Max oder Die unglaublichen Abenteuer des Maxwell Smart veröffentlichten. Die Kult-Agenten-Serie von Hollywood-Legende Mel Brooks, die auch unter dem Original Get Smart bekannt ist, soll erneut mit einem großen Star ins Kino kommen. Es ist bereits die fünfte Neuauflage.

Berühmte James Bond-Parodie kehrt mit Comedy-Experte zurück

Wie Deadline berichtet, soll John Mulaney die Hauptrolle des Maxwell Smart im kommenden Agentenfilm Get Smart spielen. Der US-amerikanische Star feierte insbesondere als Comedian gigantische Erfolge, moderierte Saturday Night Live sechsmal und ist in mehreren Netflix-Specials wie John Mulaney: Baby J zu sehen. Er ist Preisträger mehrerer Emmys und leiht diversen animierten Figuren seine Stimme, unter anderem in der Serie Big Mouth und dem Blockbuster Spider-Man: A New Universe.

Die Originalserie Get Smart lief bereits ab 1965 und war eine direkte Antwort auf den James Bond-Hype der frühen 60er Jahre – Sean Connery hatte die Rolle erst 1962 in James Bond 007 jagt Dr. No zum ersten Mal übernommen.

Die Parodie dreht sich um den pflichtbewussten, aber tollpatschigen Agenten Maxwell Smart (im Original: Don Adams), seine Mistreiterin Agent 99 (Barbara Feldon) und ihren Chef (Edward Platt). Sie arbeiten beim US-Geheimdienst CONTROL, der der Verbrecherorganisation KAOS das Handwerk zu legen sucht. Berühmt geworden ist unter anderem das ikonische Intro:

Mit dem neuen Film wird das Original bereits zum fünften Mal neu aufgelegt: 1980 kam die erste Filmversion Die nackte Bombe, 1989 das TV-Sequel Die Nackte Bombe II, 1997 dann das Serien-Revival Maxwell Smart und schließlich 2008 der Comedy-Kracher Get Smart mit Steve Carell, Anne Hathaway und Dwayne Johnson.

Auch interessant:

Der Humor speist sich in allen Iterationen vor allem aus Maxwell Smarts Inkompetenz: Zwar ist er seinen Gegenspielern von KAOS oft einen Schritt voraus, begeht aber im Brustton der Überzeugung idiotische Fehler, die seine Mitstreiter:innen daraufhin ausbügeln müssen. Er ist Leslie Nielsens Kultfigur Drebbin aus Die nackte Kanone in dieser Hinsicht nicht unähnlich.

Wann kommt der neue Get Smart-Film ins Kino?

Wann genau der neue Maxwell Smart-Film ins Kino kommen soll, ist noch nicht bekannt. Mit Blick auf das Stadium der Produktion könnten wir uns einen Start ab Mitte 2028 vorstellen.