Gewaltige Abenteuer-Fortsetzung kommt noch dieses Jahr: Jetzt enthüllt Jumanji-Abschluss seinen perfekten Titel

Erste Infos zum letzten Abenteuer-Sequel Jumanji inklusive Titel wurden verkündet und versprechen einen abgedrehten Trip mit Dwayne 'The Rock' Johnson, Jack Black und Co.

Jumanji 3 soll dieses Jahr der letzte Film der großen Abenteuer-Reihe werden. Nun gab es für den zu Weihnachten startenden Abenteuerfilm erste Informationen – inklusive eines treffend gewählten Titels für das verspielte Sequel.



Jumanji-Sequel enthüllt 8 Monate vor Kinostart seinen Titel samt abenteuerlicher Handlung

Aktuell stellen auf der CinemaCon US-Studios den Kinos ihre kommenden Projekte vor. Wie Variety berichtete, gab auch Sony Pictures erste Einblicke in die Ende des Jahres startende Abenteuerfortsetzung der Jumanji-Neuauflage.

Im Jahr 2017 updatete Jumanji: Willkommen im Dschungel den Robin Williams-Klassiker Jumanji (1995) über ein lebendig gewordenes Brettspiel, indem es die Hauptfiguren in ein Videospiel verpflanzt. 2019 kam das Sequel Jumanji: The Next Level. Um die neue Trilogie abzuschließen, hat Teil 3 nun seinen für Gamer sofort zündenden Titel bekanntgegeben: Jumanji: Open World.

Worum geht's im neuen Jumanji-Film? Open World soll erneut die Grenze zwischen dem fantastischen Spiel und der realen Welt verschwimmen lassen. Die Hauptfiguren schlüpfen diesmal allerdings in etwas veränderte Rollen: Dwayne Johnsons Dr. Bravestone hat jetzt plötzlich spanische Wurzeln und Kevin Harts und Jack Blacks Charaktere Franklin 'Mouse' Finbar und Professor Shelly Oberon stecken im fehlerbehafteten "Demo-Modus" fest.

Es klingt ganz so, als würde der Jumanji-Abschlussfilm alle möglichen Gaming-Fallstricke voll auskosten wollen, wenn er seinen Cast auf eine Spielwiese mit offenem Ende loslässt. Der (nur vor Ort auf der CinemaCon gezeigte) Trailer soll traditionell trotzdem ein paar Dschungel-Bestien entfesseln – allerdings in einer beschaulichen Stadt in New England. Teil 3 der neuen Trilogie (bzw. der vierte Jumanji-Film) verspricht, ein wilder Trip zu werden.

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Wann startet Jumanji: Open World?

In Deutschland wird der neue Jumanji-Film am 23. Dezember 2026 in die Kinos kommen. Schon vorab wurde von Dwayne Johnson ein Easter Egg als Hommage an Robin Williams für das neue Abenteuer enthüllt.

Zur Besetzung gehören neben den zurückkehrenden Stars Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillian auch wieder die Jumanji-"Spieler:innen" Madison Iseman, Alex Wolff und Ser'Darius Blain. Außerdem sind Danny DeVito, Nick Jonas und Burn Gorman wieder im Cast dabei.