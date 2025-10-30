Gewaltige Fantasy-Überraschung: Netflix veröffentlicht The Witcher-Film, den ihr auf keinen Fall vor Staffel 4 schauen dürft

Fantasy-Fans können sich bei Netflix nicht nur über The Witcher Staffel 4 freuen, sondern auch einen neuen Spin-off-Film. Schaut ihn aber keinesfalls zuerst.

Die Überraschung für The Witcher-Fans ist groß. Denn am heutigen 30. Oktober wurde nicht nur die mit Spannung erwartete 4. Staffel der Fantasy-Serie veröffentlicht, sondern auch das Spin-off The Rats: A Witcher's Tale, das der Streamer zuvor nie offiziell angekündigt hatte.

Was sich hinter dem 82 Minuten langen Special über die Erlebnisse einer jungen Diebesbande verbirgt und warum ihr dieses auf keinen vor The Witcher Staffel 4 schauen solltet, haben wir euch hier zusammengefasst.

The Rats: A Witcher's Tale ist eine gescheiterte Spin-off-Serie zu The Witcher

Die Rattenband ist eine Gruppe junger Diebe, die erstmals im Finale der 3. Staffel von The Witcher in Erscheinung trat und in Staffel 4 eine größere Rolle einnimmt. Ursprünglich plante Netflix, die Vorgeschichte der Ratten in Form einer Spin-off-Serie zu erzählen. Die Dreharbeiten des nie offiziell angekündigten Projekts sollen nach schlechten Testvorführungen jedoch vorzeitig abgebrochen worden sein.

Nachdem lange Unklarheit darüber geherrscht hatte, ob und wie Netflix das bereits gedrehte Material veröffentlichen wird, haben wir jetzt eine Antwort. Statt einer Miniserie hat The Rats: A Witcher's Tale in Form eines Specials in Filmlänge doch noch das Licht der Welt erblickt.

Die Ratten sind eine berüchtigte Diebesbande, die sich aus sechs Mitgliedern zusammensetzt: Giselher (Ben Radcliffe), Mistle (Christelle Elwin), Kayleigh (Fabian McCallum), Iskra (Aggy K. Adams), Asse (Connor Crawford) und Reef (Juliette Alexandra). Diese planen gemeinsam einen waghalsigen Raubzug. Vor der Eröffnungsfeier einer neuen Kampfarena wollen sie Unsummen von in einem Gewölbe gelagertem Wettgeld stehlen. Doch um an einem wachenden Monster vorbeizukommen, müssen sie unerwartete Hilfe rekrutieren: den abgehalfterten Hexer Brehen.

Niemand geringeres als Actionlegende Dolph Lundgren verkörpert im Spin-off den Hexer Brehen, der kein gutes Wort für seinen Kollegen Geralt von Riva übrig hat. Ebenfalls zur Besetzung von The Rats gehört Darsteller Sharlto Copley (District 9), der die Rolle des sadistischen Kopfgeldjägers und Hexer-Killers Leo Bonhart übernimmt und auch in The Witcher Staffel 4 auftritt.

Spoiler-Warnung: Schaut den The Witcher-Film nicht vor Staffel 4

Da die Rattenbande prominent in der neuen The Witcher-Staffel an der Seite von Ciri (Freya Allan) zu sehen ist, liegt die Annahme nah, deren Vorgeschichte vorher schauen zu wollen. Aber Achtung: Wer Staffel 4 noch nicht komplett geschaut hat, sollte The Rats: A Witcher's Tale auf keinen Fall starten.

Der Grund dafür ist simpel: Der Spin-off-Film beginnt in der ersten Szene mit einem Epilog, der direkt an die Ereignisse von The Witcher Staffel 4 anknüpft, bevor die Handlung einen Zeitsprung in die Vergangenheit macht. Somit erwarten euch gleich in den ersten Sekunden von The Rats riesige Spoiler zum Ende der neuen Folgen.

Komplett spoilerfrei könnt ihr aber weder The Witcher, noch das Spin-off schauen. Denn in der 4. Staffel wird in Dialogen auch bereits der Ausgang der Geschichte von The Rats: A Witcher's Tale vorweggenommen.