Gewaltiger Kriegsfilm heute im TV: Er geht 3 Stunden und kostete 140 Millionen Dollar

Heute kommt einer der aufwendigsten Kriegsfilme der 2000er Jahre im Fernsehen. Michael Bay erzählt darin eine Dreiecksgeschichte während des Zweiten Weltkriegs.

Vier Jahre nach James Camerons Titanic machte sich ein explosiver Kino-Visionär daran, eine dramatische Liebesgeschichte vor dem Hintergrund großer Geschichte zu erzählen. Heute läuft Pearl Harbor im Fernsehen, in dem Ben Affleck und Josh Hartnett Zeugen des Überraschungs-Angriffs werden.

Sat.1 strahlt Pearl Harbor am 21. Januar 2026 um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, dann könnt ihr den Film jederzeit bei Disney+ im Abo streamen.

Heute im TV: Michael Bay erzählt in dem Kriegsfilm vom "Tag der Schande"

Als "Day of Infamy", Tag der Schande, bezeichnete US-Präsident Franklin D. Roosevelt den japanischen Angriff auf den US-Flottenstützpunkt Pearl Harbor am 7. Dezember 1941. Armageddon-Regisseur Michael Bay und Autor Randall Wallace interessieren sich allerdings weniger für die Nuancen der Narbe, die Pearl Harbor im öffentlichen Gedächtnis der Vereinigten Staaten hinterlassen hat. Für ihren Film rücken sie die (fiktionalen) Tragödien ins Scheinwerferlicht, die große Geschichte im Leben kleiner Menschen hinterlässt.

Zwei davon sind Rafe (Ben Affleck) und Danny (Josh Hartnett), die seit Jugendtagen davon träumen zu fliegen. Auf dem Weg dahin trifft Rafe die Krankenschwester Evelyn (Kate Beckinsale), doch die aufblühende Romanze wird durch Rafes Einsatz in England unterbrochen, wo er im Kampf gegen die Deutschen die Royal Air Force unterstützen soll.

Danny landet dagegen auf dem Militärstützpunkt Pearl Harbor und trifft dort auch Evelyn. Als sie die (falsche) Todesmeldung von Rafe erreicht, kommen die beiden sich in ihrer Trauer näher. In der Nacht vor dem Überfall auf Pearl Harbor taucht der Totgeglaubte auf, das Schicksal hat allerdings andere Pläne mit dem Trio.

Pearl Harbor fiel bei der Kritik durch

Für die Produktion von Pearl Harbor wurden offensichtlich weder Kosten noch Mühen gescheut. Gerade die Darstellung des Angriffs, der verheerende Opferzahlen mit sich brachte, beeindruckt bis heute. Pearl Harbor erschien 2001 und kann es problemlos mit jüngeren Genre-Genossen aufnehmen. Zumindest was die Oberflächlichkeiten angeht. Die seelenlose Liebesgeschichte und abgeschmackten Dialoge mindern die Qualität von Bays Epos, besonders im Vergleich zum großen Vorbild Titanic.

Von der Kritik wurde Pearl Harbor überwiegend negativ aufgenommen, bei den Oscars gab es vier Nominierungen in technischen Kategorien. Mehr Anklang fand der Blockbuster bei der Goldenen Himbeere. Zu den sechs Nominierungen bei den Razzies gehörte eine in der Kategorie "schlechtester Film". Auch da ging Pearl Harbor (glücklicherweise?) leer aus.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2023 auf Moviepilot erschienen.